vor 49 Min.

Mit einem kleinen Schiff ein Mal um die ganze Welt

Plus Der Schondorfer Paul Piendl will sich noch in diesem Jahr einen Traum erfüllen. Im Winter soll die Weltreise starten – von Portugal zu den Kanaren und dann über den Atlantik in die Karibik.

Von Thomas Ernstberger

Einmal um die ganze Welt – so lautete 1971 der Titel eines Hits von Karel Gott. Einmal um die ganze Welt – das ist ein halbes Jahrhundert später der große Traum des 21-jährigen Schondorfer Bootsbauers Paul Piendl. Doch der junge Mann muss sich noch gedulden.

Mit der „Wasa“, einem „klassischen Einmaster“ also einem „typischen Segelboot“, 9,10 Meter lang und 3,20 Meter breit, will er ab Ende des Jahres die Welt umsegeln. Rund dreieinhalb Jahre hat er für sein großes Abenteuer veranschlagt – das ist sportlich und erfordert viel Ausdauer.

Die Arbeiten hat er etwas unterschätzt

Seit Februar macht er das Boot in Lagos ( Portugal) fertig für die Weltumseglung. „Momentan ist das noch eine ganz schöne Baustelle“, erzählt Paul Piendl. Und er gibt zu: „Ich hab’ die notwendigen Arbeiten am Boot ein bisschen unterschätzt. Ich dachte, ich brauche drei, vier Monate, bis ich es in Wasser lassen kann. Das dauert jetzt ein bisschen länger, aber wir werden wie geplant Ende November lossegeln.“

Wir: Das sind neben Piendl seine Schondorfer Freunde Leon Heinrich und Moritz Nick, die allerdings nur bei der Atlantik-Überquerung dabei sein werden. Einer ist Schreiner, der andere Elektroniker – Berufe, die bei so einer Reise und deren Vorbereitung sehr hilfreich sind. Denn am Boot, immerhin 40 Jahre alt, „war einiges marode“ – da musste und muss „viel gemacht werden“. Und wie kam Piendl überhaupt zu diesem mit Glasfaser verstärkten Kunststoffboot? „Das habe ich bei Ebay Kleinzeigen entdeckt. Ein deutsches Ehepaar hat bis zuletzt darauf gewohnt. Es war relativ günstig, aber ich musste schon einiges reinstecken, um es für die Weltumsegelung bereit zu machen.“

Die Idee hat er schon lange im Kopf

Die Idee, die Welt auf dem Wasser zu umrunden, hatte der Schondorfer schon früh. „Ich hatte das lange im Kopf. Ich bin das erste Mal mit sieben Jahren mit meinem Vater auf dem Ammersee gesegelt. Später habe ich das Buch über Rollo Gebhard bekommen“ – das war der „Herr der sieben Meere“, der legendäre, dreifache Weltumsegler. Piendl: „Ich fand das alles sehr spannend. Meine Idee habe ich dann weiterentwickelt – mit weiteren Büchern und Youtube-Videos.“ Und: „Ich wollte die Umsegelung so früh wie möglich machen, nicht erst, wenn ich in Rente bin.“ Nach dem Abitur am Ammersee-Gymnasium und einer Lehre bei Bootsbau Höfle in Raisting legte Piendl sofort los, erneuerte unter anderem die technische und die Sicherheitsausrüstung und die Verankerungen für die Mastverspannung.

Ehe es losgehen kann, hat Paul Piendl noch einiges zu tun. Gut, dass er Bootsbauer gelernt hat. Bild: Piendl

Und er feilte schon mal an der Route: „Sie verläuft entlang des Passatwinds“, erzählt Paul. Piendl „Wir starten in Portugal zu den Kanaren. Von dort geht’s über den Atlantik in die Karibik und weiter durch den Panamakanal in den Pazifik. Die genaue weitere Route steht noch nicht fest. Sicher ist nur, dass es über Neuseeland, Australien und das Kap der Guten Hoffnung zurück nach Europa geht.“

Piendl gibt zu: „Ich bin ganz schön gespannt – und werde die Reise mit Vorsicht und großem Respekt vor den Meeren starten.“ Klar: Auf dem Atlantik wird die „Wasa“ zwischen 20 und 25 Tage am Stück unterwegs sein, „auf dem Pazifik kann es auch deutlich länger werden.“ An Bord gibt’s zwei 100-Liter-Wassertanks und Kanister, gesamt 250 Liter Trinkwasser. Dusche und Toilettenspülung laufen mit Seewasser. Internet oder WLan an Bord? „Das gibt es auf dem Meer nicht“, weiß der Schondorfer. „Aber ich habe ein Satellitentelefon dabei, mit dem ich E-Mails und kurze Nachrichten verschicken und empfangen sowie den Wetterbericht abrufen kann.“ Und, ganz wichtig: „Damit kann ich im Fall der Fälle auch einen Notruf absetzen.“ Wozu es hoffentlich nicht kommen wird...

Wer die große Reise verfolgen will: auf seinem Blog www.sv-wasa.de oder über Instagram als the_nosy_sailman.

Themen folgen