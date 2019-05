vor 56 Min.

Monica Gayers Aussichten

Die Malerin zeigt in der Säulenhalle in Landsberg, dass sie stilistisch nicht festgelegt ist. Warum sie bekannte Zitate benutzt

Von Minka Ruile

Wer dazugehört, kennt, und wer dazugehören möchte, unterwirft sich den Regeln einer Gesellschaft. Gruppen-, nicht anders als Einzelidentitäten entstehen durch Selbstinszenierung. Dabei wird Anpassung meist belohnt und führt in die Mitte, Abweichung von der Norm hingegen fast unweigerlich an den Rand der Gesellschaft. Diese Erfahrung verarbeitet die rumäniendeutsche Malerin Monica Gayer in einem der Schlüsselbilder ihrer noch bis Sonntag in der Landsberger Säulenhalle geöffneten Ausstellung „Aussichten“.

Die sogenannte feine Gesellschaft zeigt sie darin nicht nur im Hinblick auf ihre Garderobe, sondern mehr noch in ihrem Verhalten als äußerst „zugeknöpft“: Der jungen Frau im auffallend roten Kleid begegnet eine aus der Zeit gefallene, streng schwarz-weiß gewandete Bürgerrunde im engen Schulterschluss. Ins Getuschel hinter vorgehaltener Hand mischt sich offen zur Schau getragene Ablehnung. Auch in anderen Arbeiten, „immer, wenn es Thema oder Motiv nahelegen“, bedient sich Monica Gayer einer stark reduzierten, bis ins Monochrome gehenden Farbigkeit. Grau in Grau lässt sie etwa drei Huskys in eisiger Kälte vor einer einsamen Hütte auf ihren Einsatz als Schlittenhunde warten oder eine Seilschaft zu einer Hochgebirgstour aufbrechen.

Stilistisch ist Monica Gayers Acrylmalerei nicht festgelegt. In der Auseinandersetzung mit rein künstlerischen Themen und Fragestellungen geht sie eher in die Abstraktion, bei der Darstellung von Eindrücken, die sie über ihr fotografisches Gedächtnis – manchmal auch aus Fernsehberichten – abgespeichert hat, verbleibt sie hingegen überwiegend im Figurativen. Die zudem sehr unterschiedlich gewählte Bildsprache, in der die Malerin „immer wieder Neues versucht“, lässt – das spiegelt die Präsentation in der Säulenhalle deutlich wider – ein sehr facettenreiches Gesamtwerk entstehen.

Konzeptionell einendes und zugleich sehr ungewöhnliches Moment ihrer Arbeit ist die Vergabe der Titel. In der Reihenfolge immer gleich – zuerst das Bild, dann der Text – wählt sie Zitate berühmter Persönlichkeiten aus und stellt sie ihren Werken wie ein Motto zur Seite. So kommt Albert Einstein zu Wort, der dem Betrachter der ausgegrenzten Frau im roten Kleid mit feiner Ironie zu bedenken gibt: „Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde zu sein, muss man vor allem ein Schaf sein.“ Der Absicht Monica Gayers, mit solchen Statements „Ins Bild hineinzuführen“, zuwider läuft allerdings die Anbringung der kleinen Spruchtafeln immer rechts neben den Arbeiten. Tatsächlich führen diese den Blick nämlich erst einmal heraus aus dem Bildgeschehen und hinein in den Text. Der Betrachter wird zum Leser.

„Aussichten“ auf die Malerei von Monica Gayer gibt es in der Säulenhalle noch bis Sonntag, 19. Mai, Montag bis Freitag von 16 bis 20 Uhr sowie Samstag und Sonntag, von 15 bis 19 Uhr.

Themen Folgen