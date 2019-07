18.07.2019

Musik hören und ins Gespräch kommen

Große Bläserserenade von Stadtjugendkapelle und Schülerblasorchester

Der Hauptplatz, Landsbergs allerbeste Stube, gleicht einem Wimmelbild. Bei bestem Sommerabendwetter tummeln sich Menschen am Marienbrunnen, stehen Schlange an den Eisläden, haben städtische Bänke und alle Stühle vor den Lokalen besetzt. Und nicht nur das: Sie lagern auf mitgebrachten Decken, stehen auf der gesperrten Durchfahrtsstraße, plaudern mit zufällig getroffenen Bekannten, flanieren durch die Reihen. Auch die beiden aufgebauten Tribünen sind fast voll besetzt.

Es ist Ruethenfest in der Lechstadt, mit fast täglichen, abendlichen Veranstaltungen, die hervorragend angenommen werden. Dienstagabend genossen die Besucher die Große Bläserserenade der Stadtjugendkapelle. Dirigent Hans-Günter Schwanzer hatte zur Verstärkung der Nachwuchstruppe das ebenfalls von ihm geleitete Schülerblasorchester St. Ottilien dazu gemischt. Rund 150 Musiker hatte Schwanzer damit vor sich sitzen. Der Abend begann, wie oft üblich, mit einem längeren Schlagzeugsolo, als Aufwärmübung für Musiker und Zuhörer. Die Stimmung war damit von Beginn an prächtig. Die Zuhörer waren dabei, gingen kräftig mit, ließen sich mitreißen von der Begeisterung der jugendlichen Musiker.

Mit launigen Zwischenansagen sorgte Hans-Günter Schwanzer zudem immer wieder für Lacher und Beifall im Publikum. Das Programm des Abends war eine gut gewählte Mischung aus sinfonischer Blasmusik, schmissigen Märschen und sanft schmeichelnden Stücken. „Das Phantom der Oper“ jagte längere Zeit über den Hauptplatz. James Bond ermittelte und klärte Fälle auf musikalische Art und Weise. Selbst Musik von Queen war für Blasorchester arrangiert.

Dazwischen wurden unter anderem „Stars and Stripes“ verherrlicht und regten wie auch weitere blasorchestertypische Märsche zum Mitklatschen an. Zum Runterkommen durfte bei schmelzenden Klängen geschwoft werden. Es war ein genussvoller Abend in einer Stadt, die südliches Flair verströmte und etwas in heutiger Zeit ganz Wichtiges möglich machte: Nicht nur eine schöne Veranstaltung genießen, sondern auch mit anderen Besuchern ins Gespräch kommen. (löbh)

Themen Folgen