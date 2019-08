00:33 Uhr

Musikalische Reise durch Europa

Viel Applaus für die Sänger des Obermeitinger Musikvereins

Das Ergebnis ihrer wöchentlichen Proben mit Chorleiter Siegfried Lauter präsentierten die Mitglieder des Gesangvereins „Fröhlichkeit“ aus Obermeitingen bei ihrer Serenade im voll besetzten Feststadel in Obermeitingen. Mit einer musikalischen Reise durch Europa eröffnete der Singkreis, begleitet von Silvia Landherr am E-Piano, den Abend. Mit einem Medley bekannter Volkslieder wie „Sur le pont“, „Sul ponte di Bassano“ und „My bonnie is over the ocean“ führte der Chor die Besucher klangvoll durch sieben Länder.

Mit „Juliska aus Budapest“ aus der Operette „Maske in Blau“ und einem schwedischen Lied setzte der Gesangverein Kaufering die Reise schwungvoll fort. Der Gastchor unter der Leitung von Andreas Kretschmer reiste sogar noch weiter nach Südafrika und erfreute die Zuhörer mit dem Lied „Siyahamba“. Mit „Ein Freund, ein guter Freund“ und „Lass mich dein Badewasser schlürfen“ der Comedian Harmonists ließ der Kauferinger Chor bei seinem zweiten Auftritt die 1930er-Jahre wieder aufleben, was mit großem Beifall quittiert wurde.

Für eine emotionale Überraschung sorgten Dominik Lauter und seine Schwester Carmen, die erwachsenen Kinder des Chorleiters Siegfried Lauter. Ihm zu Ehren haben sie für die Serenade den Projektchor „Next Generation“ ins Leben gerufen. „Dafür haben wir die Kinder des Singkreises zusammengetrommelt“, sagte Dominik Lauter, der das Ensemble der mittlerweile erwachsenen Kinder und weiterer Projektsänger leitete. Für ihren ersten Auftritt wählten sie den Oasis-Klassiker „Don’t look back in anger“ und „Sweet dreams“ von den Eurythmics. Christopher Seidel übernahm das Gesangssolo und die Begleitung am E-Piano.

Mit den Liedern „Frauen sind anders“ und „Männer mag man eben“ lud der Singkreis anschließend zu einem verschmitzten, musikalischen Schlagabtausch zwischen den Geschlechtern ein.

Mit „Tage wie diese“ und dem gefühlvollen Hit von Hubert von Goisern „Weit weit weg“, den alle Chöre gemeinsam sangen, endete der musikalische Teil der Serenade, die die Besucher noch bei kühlen Getränken, Häppchen vom Buffet und angeregten Gesprächen ausklingen ließen. (heide)

