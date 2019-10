vor 40 Min.

Musiknacht Dießen 2019: Termin, Programm, Bands, Tickets

Die Musiknacht in Dießen startet in wenigen Tagen. Termin, Programm, Bands und Tickets - hier finden Sie alle Infos zur Musiknacht.

Die Musiknacht Dießen lockt jährlich zahlreiche Besucher an - dieses Jahr zum achten Mal. Auch 2019 werden wieder etliche Bands an zahlreichen Orten in Dießen am Ammersee spielen. Mit dabei sind unter anderem die Troublemaker’s Riot und die Jakarta Blues Band. Die weiteren Bands finden Sie hier bei uns im Überblick und Infos zu Termin, Programm,Tickets und Preisen der Musiknacht in Dießen 2019.

Termin: Wann ist die Musiknacht Dießen?

Die 8. Musiknacht findet am 12. Oktober 2019 statt. Johannes Dornhofer und Claus Lehmannn organisieren das Live-Musik-Event.

Musiknacht Dießen 2019: Programm im Überblick

19 Uhr: Einlass

20 Uhr: Beginn der Veranstaltung

Ab 20.15 Uhr: Live-Musik in allen Locations zur gleichen Zeit - 4 Sets je 45 Minuten - 3 Pausen je 15 Minuten

Ende der Veranstaltung: Öffnungszeiten der Gaststätten

Ab 24 Uhr: Afterhour im Schützengarten, Eintritt frei

Diese Bands spielen bei der Musiknacht Dießen

Die Bands für die 8. Musiknacht in 2019 sind wieder eine bunte Mischung aus verschiedenen Genres und tollen Künstlern. Hier ein Überblick.

Einen Überblick über die Veranstaltungsorte finden Sie hier auf der Homepage der Musiknacht Dießen.

Musiknacht Dießen: Wann startet der Vorverkauf und wie viel kosten die Tickets?

Der Vorverkauf der Tickets startete Mitte September und läuft bis zum Freitag, 11. Oktober 2019. Die Anzahl der Tickets ist beschränkt.

Preis im Vorverkauf: 12 Euro

Preis an der Abendkasse: 15 Euro

Der Eintritt für Kinder unter 14 Jahren ist frei. Kinder bis zu 14 Jahren dürfen die Veranstaltung jedoch nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten besuchen. Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren müssen die Veranstaltung ab 24 Uhr verlassen, wenn sie ohne Aufsicht auf der Veranstaltung sind. Für den Jugendtreff haben gibt es eine Sonderregelung: Jugendliche im Alter bis 18 Jahren haben freien Eintritt.

Mit dem Ticket haben Sie Zugang zu allen Locations und Band-Auftritten. Die Tickets sind ab 19 Uhr am Veranstaltungstag gültig.