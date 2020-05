Nach 118 Jahren bringt Getränke Frieß den letzten Kasten

Plus Der Getränkevertrieb Frieß in Leeder stellt den Betrieb ein. Warum der Traditionsbetrieb aus dem Fuchstal keine Zukunft mehr hat und wie anfangs des 20. Jahrhunderts alles begann.

Das Sterben der kleineren Geschäfte in Fuchstal setzt sich fort. Am 15. Mai schließt der Getränkevertrieb Frieß in der Hauptstraße in Leeder für immer seine Türen. Juniorchef Anton Frieß blickt auf 118 Jahre wechselvolle Firmengeschichte zurück.

„Ich wollte eigentlich nicht die Generation sein, die den Schlüssel umdreht“, bekennt der 33-jährige Anton Frieß, der ab Mai auch dem Fuchstaler Gemeinderat angehört. Doch es sei schwer, sich gegen die Großen in der Branche zu behaupten, was Sortiment und Preis anbelangt. So müsse er für den Kasten Bier im Einkauf mehr bezahlen, als die Discounterketten, die direkt mit den Brauereien verhandeln können, im Sonderangebot verlangen. Hinzu komme jedoch noch die familiäre Situation, denn sein Vater Walter Frieß sei gesundheitlich nicht mehr in der Lage, beim Vertrieb mitzuhelfen. Alleine sei es aber kaum zu bewältigen, meint Anton Frieß. Auch biete sich ihm gerade eine berufliche Alternative.

Die historische Aufnahme zeigt Anton Frieß (vorne), Großvater des heutigen Inhabers, zusammen mit seinen Braumeistern im Sudhaus. Bild: Andreas Hoehne (Repro)

Bedauern werden diesen Schritt nicht nur die Kunden, die zum Teil schon seit Generationen zu allen Tageszeiten ihre Getränke „beim Frieß“ besorgten. Schmerzlich ist es auch für Firmen und Vereine am Ort und in der Umgebung, für die man den flüssigen Nachschub ins Werk oder ins Vereinsheim brachte. Für viele Festivitäten lieferten Walter und Anton Frieß nicht nur Bier und Limo, sondern mit ihrem Lastwagen mit dem Emblem der Aktienbrauerei auch Tische und Bänke dazu. Am Ende wurde auf handgeschriebener Rechnung fein säuberlich flaschenweise abgerechnet und das Leergut auf den Cent vergütet.

In Spitzenzeiten wurden bis zu 3000 Hektoliter gebraut

1902 erwarb der Urgroßvater von Anton Frieß, der Käsereibesitzer Xaver Frieß, von Georg und Viktoria Luitpold eine Kellerwirtschaft. Ein wichtiges Jahr in der Firmengeschichte war 1905, als Xaver Frieß, der auch Pächter der unteren Käsküche war, an seine Wirtschaft eine eigene Brauerei anbaute. Da er selbst nicht vom Fach war, musste er einen Braumeister anstellen. Bevor das Bier mit Ammoniak gekühlt wurde, verfügte man über ein 35 Quadratmeter großes Eislager, in dem man im Winter die aus dem Ziegelweiher geschnittenen Eisplatten durch eine Deckenöffnung füllte. Später ersparte man sich den gefährlichen und umständlichen Transport, indem man im Hof einen „Eisgalgen“ aufstellte, eine Holzkonstruktion, an der im Winter das aus Rohren heruntertropfende Wasser zu langen Zöpfen fror.

Firmengründer Xaver Frieß vertrieb auch Limburgerkäse und Tafelbutter, wie diese Rechnung aus dem Jahr 1907 zeigt. Bild: Andreas Hoehne (Repro)

Bis zu 3000 Hektoliter Bier wurde in Leeder gebraut. Es gab „Helles“, „Dunkles“ und „Märzen“ und zu Weihnachten kam Bockbier dazu. Ausgeschenkt wurde in der eigenen Wirtschaft und in der Nachbarschaft. Für den Verkauf wurde das Bier am Anfang in Ein-Liter-Bügelflaschen abgefüllt. 1939 übernahm Anton Frieß, Großvater des heutigen gleichnamigen Juniorchefs, die Brauerei, Gaststätte und dazugehörige Landwirtschaft. 1956 wurde eine Flaschenwaschanlage und eine Abfüllung angebaut. Nach Antons frühem Tod führte seine Witwe Magdalena ab 1966 den Betrieb mit ihrem Sohn Walter weiter. In der Zeit wurde nochmals kräftig in eine neue Abfüllanlage investiert.

In den 70er-Jahren wurde die Brauerei aufgegeben

Doch der Untergang der Brauerei ließ sich nicht aufhalten. Zum einen lag das an der wachsenden Beliebtheit des Weizenbiers, das man selbst nicht herstellte und deshalb zukaufen musste. Zum anderen am Aufkommen des Bierausfahrens an die Haustür, das von den Wirten spöttisch als „Hausieren“ bezeichnet wurde. „Wir halten zum Wirt, wir hausieren nicht“ war deshalb das Motto vieler Brauereien. Eine Ironie des Schicksals war es, dass Walter Frieß selbst bis 1996 als Getränkefahrer für die Aktienbrauerei tätig war. 1972 wurde die eigene Brauerei aufgegeben, auch um die Gaststätte wurde es bald still. So bestand zuletzt nur noch der in der ehemaligen Flaschenwaschanlage untergebrachte Getränkehandel, den seit 1983 Walter Frieß zusammen mit seiner Ehefrau Gertraud betreibt.