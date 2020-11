18:08 Uhr

Nach dem Brand sind die ersten Geschäfte im Einkaufszentrum Greifenberg wieder offen

Nach dem Brand im August kehrt wieder Leben ein in die Geschäfte des kleinen Einkaufszentrums in Greifenberg. Filialleiterin Franziska Märkl von der Bäckerei Höflinger verkauft seit Dienstag wieder im Laden.

Plus Bäcker und Apotheker sind ins Einkaufszentrum in Greifenberg zurückgekehrt. Zwei Brandanschläge hatten im August den Gebäudekomplex beschädigt. Wie es weitergeht.

Von Stephanie Millonig

Die Greifenberger können ihre Brezen und Semmeln wieder im Ladenlokal der Bäckerei Höflinger kaufen. Am gestrigen Dienstag wurde die Filiale der Münchner Bäckerei wiedereröffnet. Sie war seit dem Brand am Wochenende 8. und 9. August geschlossen. Wer schon wieder einziehen kann und wie es weitergeht im Einkaufszentrum in Greifenberg.

„Die Wand zum Netto war ganz rußig“, erzählt Filialleiterin Franziska Märkl. In dem Bäckereiladen habe es vor allem einen Ruß-Schaden gegeben, die Wände seien jetzt frisch gestrichen, hätten eine neue Farbe bekommen und der Laden sei etwas umgebaut worden. Und es sei eine neue Brotschneidemaschine angeschafft worden.

Im Verkaufswagen gab es nur ein kleineres Sortiment

„Alle sind total glücklich, dass wir wieder da sind“, erzählt Franziska Märkl über die Freude bei der Kundschaft. Denn die Bäckerei bot zwar über den Sommer aus einem Verkaufswagen heraus Backwaren an, aber natürlich nicht das gesamte Sortiment, das in der Filiale möglich ist. Betroffen von dem Brand war, wie berichtet, der Gebäudekomplex mit Einkaufszentrum an der Hauptstraße und Wankstraße in Greifenberg samt Discounter, Apotheke, Bäckerei, Metzgerei und 27 Mieteinheiten mit privaten Wohnungen und Praxen. Zwei Mal war an dem Augustwochenende in dem Gebäudekomplex Feuer gelegt worden, einige Tage später auch in einem Mehrfamilienhaus, in dem Mieter der Anlage untergebracht waren.

Die Brandserie hatte in Greifenberg für große Unruhe gesorgt – bis etwa zwei Wochen nach dem Brand eine Verdächtige festgenommen wurde. Eine 41-jährige Frau, die selbst in einem der Gebäude gewohnt hatte, soll die Brände gelegt haben – den bisherigen Erkenntnissen nach wohl aus privaten Gründen. Sie hat, wie berichtet, laut Staatsanwaltschaft ein Geständnis abgelegt.

Die mutmaßliche Brandstifterin ist weiter in Untersuchungshaft

Die Frau befinde sich noch in Untersuchungshaft, sagte Michael Graf vom Polizeipräsidium Oberbayern Nord dem Landsberger Tagblatt auf Nachfrage. Die Sachbearbeitung durch die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck sei noch nicht vollständig abgeschlossen, es seien aber bereits Unterlagen an die zuständige Staatsanwaltschaft gesendet worden. Bei den Anschlägen entstand ein Millionenschaden. Anfängliche Befürchtungen, dass Gebäudeteile einsturzgefährdet sind, hatten sich so nicht bewahrheitet, es war schon bald klar, dass die Gebäude saniert werden können.

Die Häuser Hauptstraße 55a und 55b seien am Montag, 2. November, wieder für die Mieter freigegeben worden, berichtet Julie Jacobi, die Rechtsanwältin des Eigentümers, dem Landsberger Tagblatt. „Ansonsten ist die Brandsanierung noch im Gange.“ Bei Hausnummer 55c gebe es im Augenblick die Überlegung, die Mieteinheiten bis auf eine Praxis, die es schlimmer getroffen habe, bis Ende November freizugeben, die Praxis und der Gebäudeteil Wankstraße 8 solle bis Ende Januar 2021 wieder bezugsfertig sein. Die Räumlichkeiten der Bäckerei wurden laut Julie Jacobi schon vergangene Woche zurückgegeben, die Netto-Filiale Ende der Woche und am Montag die Metzgerei.

Der Discounter macht nächste Woche wieder auf

Der Netto-Marken Discount soll am Dienstag, 10. November, wiedereröffnet werden, wie von Christina Stylianou, Leiterin Unternehmenskommunikation, zu erfahren ist. Im Zuge der Renovierungsarbeiten sei die Einrichtung der Filiale komplett erneuert worden.

Der Discounter im Einkaufszentrum in Greifenberg will nächste Woche wieder öffnen, ebenso die Metzgereifiliale. Bild: Julian Leitenstorfer

Der Metzger Josef Gall aus Schondorf will in der Filiale in Greifenberg ab kommendem Mittwoch Fleisch verkaufen, gibt aber noch keine hundertprozentige Garantie. „Jetzt sind noch einige Techniker drin, sie überprüfen die Kühlmaschinen“, erzählt Gall. Vorher sei dies nicht möglich gewesen, denn es habe keinen Strom gegeben. Die Maschinen stünden im Keller. „Am Verkaufsraum hat gar nichts gefehlt, es gab keinen Brandschaden“, berichtet Gall. Er will aber auf Nummer sicher gehen, und die Geräte prüfen lassen. Strom und Warmwasser gebe es erst seit vergangenen Woche, so Gall weiter.

Die Apotheke ist schon lange wieder geöffnet

In der Metzgerei Gall hatte man sich gegen einen Verkaufswagen entschieden, da es damals im August sehr heiß gewesen sei, so Josef Gall. Ein Teil der Greifenberger Kunden sei ins Hauptgeschäft nach Schondorf gekommen, aber die Leute freuten sich darauf, dass es bald wieder eine Metzgerfiliale in Greifenberg gebe.

Nach dem Brand im August machte die Greifen-Apotheke bereits Mitte September wieder auf. Bild: Julian Leitenstorfer

Schon länger geöffnet hat die Greifen-Apotheke: Dort läuft seit 15. September der Betrieb in eingeschränkten Räumlichkeiten. Es sind noch die Handwerker zugange, um die Räumlichkeiten für die Wiedereröffnung herzurichten.

