Nach den Großbränden in Greifenberg: Es wird eine Rückkehr in Etappen

Die Wohnungen, Praxis- und Geschäftsräume in diesem Gebäudekomplex an der Haupt- beziehungsweise Wankstraße in Greifenberg sind verwaist. Nach zwei aufeinanderfolgenden Bränden sind jetzt die Brandsanierer und Gebäudereiniger am Werk.

Plus Nach den Großbränden in Greifenberg ist klar: Bis die ersten Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren können, wird es wohl noch einige Zeit dauern. Eine Mieterin ist gekündigt.

Von Frauke Vangierdegom

Bis alle Bewohner des Gebäudekomplexes in Greifenberg, der gleich zwei Brandstiftungen zum Opfer gefallen ist, wieder in ihre Wohnungen zurückkehren können, wird es noch dauern. Wie die Rechtsanwältin der Besitzerfamilie Ostermaier, Julie Jacobi, auf LT-Nachfrage mitteilte, könnten die Häuser Hauptstraße 55a und b, wenn alles gut geht, vielleicht in drei Wochen wieder bezogen werden. Die anderen müssen sich noch gedulden.

„Erst wenn die Stromversorgung wieder hergestellt ist und die Schadstofffeinmessungen ergeben, dass keine gefährlichen Stoffe in den Wohnungen vorhanden sind, können die Bewohner zurück“, erklärt Jacobi. Im Gebäudekomplex Hauptstraße 55c werden die Räumlichkeiten wohl erst etwas später wieder nutzbar sein, so die Rechtsanwältin. Ob die Bewohner des dritten betroffenen Gebäudekomplexes an der Wankstraße 8 noch in diesem Jahr aus ihren Notunterkünften zurück in die Wohnungen können, das ließe sich derzeit noch nicht abschließend sagen. „Es wird mit Hochdruck an der Reinigung und Sanierung gearbeitet.“ Trotzdem hat Julie Jacobi eine gute Nachricht: „Kein Gebäude muss abgerissen werden, alle Häuser können saniert werden.“

Die Greifenberger Brandserie ist wohl geklärt: Die Polizei hat eine 41-jährige Greifenbergerin festgenommen. Sie soll dreimal in zwei Gebäuden Feuer gelegt haben.

Greifenbergs Bürgermeisterin Patricia Müller ist froh, dass zumindest ein Teil der Anwohner bald wieder nach Hause darf. Bei der Suche nach einer vorübergehenden Bleibe für die Betroffenen habe man bewusst darauf geachtet, langfristige Lösungen zu finden. „Wenn aber doch jemand zwischenzeitlich noch einmal umziehen muss, sollte er sich bei uns in der Gemeinde melden, wir helfen natürlich“, sagt sie.

Eine Spezialfirma beseitigt die Brandschäden

Seit den Bränden am 8. und 9. August sind Brandsanierer tagtäglich vor Ort. Mit den ersten Reinigungsarbeiten sei bereits eine Woche später begonnen worden. „Zuerst wurden die Treppenhäuser soweit vom Ruß befreit, dass die Leute wenigstens kurzzeitig in ihre Wohnungen gehen konnten, ohne den Ruß dort hineinzutragen“, erläutert Jacobi. Sie hätten die wichtigsten Gegenstände mitgenommen, das Mobiliar befinde sich wohl größtenteils weiter in den Räumlichkeiten und wird nach und nach gereinigt. Auch Jakob Gall von der gleichnamigen Metzgerei, der im Komplex Hauptstraße 55a ein Ladengeschäft betreibt, muss sich noch gedulden. „Wir haben zwar im Laden keine Schäden, weder von Wasser noch vom Ruß, aber wir wissen noch nicht, ob unsere Kühlgeräte im Keller noch funktionstüchtig sind“, sagt er. Solange die Stromversorgung nicht wiederhergestellt sei, könne das auch nicht überprüft werden. „Aber selbst wenn wir wieder Strom haben, wird es nach der ersten Überprüfung noch ein paar Tage dauern, bis wir wieder öffnen können“, so Gall.

Ein Arzt ist vorläufig in der Mittagsbetreuung untergekommen

Nur ein paar Häuser weiter hat der Allgemeinmediziner Oliver Ferlings vorübergehend seine Praxis aufgemacht. Die Räume im Haus 55c kann auch er noch nicht wieder nutzen. „Wir hatten aber großes Glück und bei uns ist nichts beschädigt worden.“ Die ganze Praxiseinrichtung konnte in die Hauptstraße 47 umziehen, in leere Räume der Greifenberger Mittagsbetreuung. „Hier arrangieren wir uns mit den Öffnungszeiten jetzt so, dass unsere Patienten im Flur nicht auf die zu betreuenden Kinder treffen.“ Das bedeutet: Vormittags schließt die Praxis um 11.30 Uhr und öffnet erst am Nachmittag um 15.30 Uhr wieder.

Ein Bild der Verwüstung: Das Feuer beschädigte das Wohn- und Geschäftshaus in Greifenberg schwer. Bild: Christian Rudnik

Regelmäßig werden Ferlings, Gall und alle Betroffenen von Rechtsanwältin Jacobi oder Albert Ostermaier von der Besitzerfamilie über die Entwicklungen und den Sachstand unterrichtet, sagt Jacobi. Wozu es derzeit aber noch nichts zu sagen gäbe, sei die Höhe des entstandenen Sachschadens. „Bislang liegen uns nur Angebote oder Regieberichte vor.“ Die Polizei ging von einem Schaden in Millionenhöhe aus. Aber die Anwältin hat eine andere Nachricht für die Hausbewohner: „Der mutmaßlichen Brandstifterin hat die Besitzerfamilie außerordentlich und fristlos gekündigt.“ Sie hoffe, dass das etwas zur Beruhigung der Anwohner nach den beiden Schreckensnächten beitragen könne.

Die mutmaßliche Täterin sitzt in Untersuchungshaft

Am Wochenende 8. und 9. August hatte es in dem großen Gebäudekomplex an der Greifenberger Hauptstraße in zwei aufeinanderfolgenden Nächten gebrannt. Offenbar waren im Keller gelagerte Kartonagen in Brand geraten, wodurch das Gebäude so stark verraucht wurde, dass die Feuerwehr 45 Bewohner zum Teil über Leitern evakuieren musste. Zwei Personen erlitten eine Rauchvergiftung, eine Person musste in eine Klinik gebracht werden. Nach diesem ersten Brand war die Polizei zunächst von einem technischen Defekt einer Kabelleitung ausgegangen. Trotz intensiver Löscharbeiten und einer Brandwache brannte es in der folgenden Nacht erneut. Um diese Flammen zu löschen, war ein Großaufgebot der Feuerwehr im Einsatz. Der Keller musste geflutet werden. Experten des Technischen Hilfswerks stellten fest, dass das Gebäude zum Teil einsturzgefährdet war.

Bereits wenige Tage nach dem Unglück erhärtete sich der Verdacht, die Brände könnten vorsätzlich gelegt worden sein. Nachdem es dann ein drittes Mal in Greifenberg brannte – diesmal in einem Mehrfamilienhaus, in dem Betroffene vom Wochenende untergebracht waren – nahm die Polizei eine 41 Jahre alte Frau fest. Sie soll alle drei Brände gelegt haben und sitzt derzeit in Untersuchungshaft.

