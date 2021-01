vor 48 Min.

Naturschutz: Was die beiden Moose am Ammersee unterscheidet

Plus Vor 50 Jahren wurde in Ramsar im Iran ein weltweites Abkommen zum Schutz von Feuchtflächen geschlossen. Dazu gehört der Ammersee, aber auch das Ammersee-Südufer und das Ampermoos.

Von Uschi Nagl

Seit fast 50 Jahren ist der gesamte Ammersee mit dem Ammermoos im Süden und dem Ampermoos im Norden als internationales Ramsar-Schutzgebiet ausgewiesen. Auf den ersten Blick haben das Ammer- und auch das Ampermoos vor allem im Hinblick auf den Artenreichtum viele Gemeinsamkeiten. Doch es gibt auch Unterschiede. Das Landsberger Tagblatt sprach darüber mit Gebietsbetreuer Christian Niederbichler.

Während es sich beim Ampermoos um eines der größten noch bestehenden grundwasserbeeinflussten Flusstal-Niedermoore nördlich der Alpen handelt, ist das Ammermoos als Verlandungsfläche im Süden eine der letzten zusammenhängenden Seeriedflächen. Das von der Amper durchflossene Ampermoos erstreckt sich über circa 530 Hektar zwischen Grafrath und dem Ammersee. Damit ist das Ampermoos größer als das Ammermoos, das sich noch über circa 450 Hektar am Südufer des Ammersees zwischen Dießen und Fischen erstreckt. Durch das Ammermoos fließen die Rott und die Ammer, außerdem quert die Staatsstraße 2056. In beiden Gebieten präsentiert sich eine große Pflanzenvielfalt und zahlreiche, hoch spezialisierte Bewohner von Feuchtgebieten, wie zum Beispiel Wiesenbrüter, Schmetterlinge und Libellen finden hier Lebensraum.

Bauern haben das Moos jahrhundertelang genutzt

Das heutige Landschaftsbild im Ammer- und Ampermoos ist auf die jahrhundertelange bäuerliche Nutzung zurückzuführen. Die Moorflächen wurden und werden als Streuwiesen bewirtschaftet, um Futter und Einstreu für die Stalltiere zu gewinnen. „Das Ammermoos erstreckte sich früher bis Weilheim. Was heute noch da ist, ist nur ein kleiner Rest. Schließlich wurde die Neue Ammer vor rund 100 Jahren begradigt, um das Ammermoos für die Landwirtschaft nutzbar zu machen“, sagt Niederbichler. Anders als im Ampermoos sei jedoch im Ammermoos die Tradition der Streuwiesen-Bewirtschaftung trotzdem nie abgerissen, weshalb der Süden des Ammersees arten- und blütenreicher ist. Offene Flächen und Nischen für lichtliebende Pflanzen wie Blumenenzian oder Mehlprimel und kleine Pflanzen, die Rosetten und Blätter am Boden bilden, blieben durch das Mähen erhalten.

Das Strohgelbe Knabenkraut (Dactylorhiza ocholeuca) ist eine der großen Besonderheiten in den Streuwiesen am Ammersee, sie ist stark gefährdet und steht in der Roten Liste auf Stufe zwei. Bild: Christian Niederbichler

Im Ampermoos kam die Streunutzung dagegen in den 1960er-Jahre zum Erliegen, die Bauern hatten genügend Stroh von ihren Äckern rundum. Anschließend lag das Ampermoos rund 25 Jahre brach, ohne die Mahd verfilzten und verarmten die Flächen, während sich die Streuwiesen im Ammermoos ihre extrem hohe Artenvielfalt bewahren konnten. „Hier gibt es deshalb noch eine ganze Palette an seltenen Feuchtgebietsschmetterlingen, darunter stark gefährdete Rote-Liste-Arten, die im Ampermoos leider ausgestorben sind“, berichtet Gebietsbetreuer Niederbichler.

Für das Ampermoos wird ein Pflegeplan erstellt

1986/87 wurde für das Ampermoos ein Pflege- und Entwicklungsplan erstellt. Großflächig dicke Streufilzschichten wurden entfernt, 2013 wurde die Sohlschwelle bei Grafrath in Betrieb genommen, die seitdem die dringend notwendige Wiedervernässung gewährleistet und das Ampermoos wiederbelebt. Mittlerweile fühlen sich auf der weitgehend baum- und strauchfreien Fläche Wiesenbrüter wie Bekassine und Großer Brachvogel wieder wohl. Der Bestand der Bekassinen hat sich verdoppelt und neun Brachvogel-Brutpaare wurden zuletzt gezählt. „Im Ammermoos sind es nur vier“, so Niederbichler. Das sei nicht zuletzt der Fürsorge der Biologin und Tierfilmerin Susanne Hoffmann aus Grafrath zu verdanken, die Gelege im Ampermoos einzäunt und bewacht, um sie vor Füchsen und Hunden zu schützen.

Der Goldene Scheckenfalter ist eine seltene Schmetterlingsart, die im Ammermoos vorkommt. Bild: Christian Niederbichler

Auch lichtliebende Pflanzen, die sich nur vereinzelt halten konnten, haben im Ampermoos wieder eine Chance, das gelte zum Beispiel für das Weiße Wollgras oder die Mehlprimeln.

Das Hochwasser überstanden

Aufgrund der Pflanzenvielfalt rund um das Ammerdelta im Süden haben dort auch extrem seltene Schmetterlingsarten, wie der Riedteufel, der Goldene Scheckenfalter oder der Enzian-Ameisen-Bläuling eine Chance. Ein kleiner Teil der Population überstand sogar die Hochwässer 1999 und 2005. Das habe nur funktioniert, so Niederbichler, weil am Rand des Ammermooses kleine Bereiche nicht überschwemmt wurden, und weil es auch in der Umgebung noch einzelne kleine Streuwiesen gebe, etwa auf dem Orff-Grundstück in St. Georgen oder beim Mechtildisbrunnen. „Auf diesen Inseln können die Schmetterlinge überleben, um das Ammermoos wieder neu zu besiedeln.“ Das sei ein Grund, so Niederbichler, weshalb sich regionale Naturschutzvereine verstärkt um kleine Flächen an den Rändern der Naturschutzgebiete bemühen.

Zu den typische Pflanze dieser Feuchtgebiete zählt unter anderem das Schneidried (im Ampermoos Bild: Niederbichler

Doch auch das Ampermoos kann in Sachen Flora und Fauna glänzen: Eine Besonderheit sind Schneidried-Bestände im nördlichen Teil. Dieser Bestand gehört mit rund 200 Hektar nach der europäischen FFH-Richtlinie zu den größten seiner Art in Mitteleuropa. Im Schneidried mit seinen scharfkantigen Blättern haben auch die Kornweihen ihren winterlichen Schlafplatz, und an diesem bis zu mannshohem Sauergras, gibt es einen spezialisierten Kleinschmetterling (Glyphipterix scoenicolella), der lange in Bayern als ausgestorben galt. Im Ampermoos wurde er vor etwa zehn Jahren wiederentdeckt. Intakte Schneidriedröhrichte sind durchsetzt von Schlenken, kleinen Quelltümpeln mit „fleischfressenden“ Wasserschlauch-Arten, die auf Berührung durch Insekten oder Kleinkrebse reagieren. Auch sehr seltene Libellen- und Schneckenarten fühlen in diesem Umfeld entlang der Amper wohl, etwa die Grüne Keiljungfer.

Der Schlafplatz der Kornweihen

Vom Vogelturm in Kottgeisering kann man im Winter mit etwas Glück ein schönes Schauspiel beobachten. Ein bis zwei Stunden vor Sonnenuntergang treffen sich hier Kornweihen, um als Schlafkommune die Nacht zu verbringen. Die seltenen Greifvögel schlafen nicht auf Bäumen, sondern auf dem Boden. Sie suchen versteckt im Schneidried den Schutz der Gemeinschaft – es ist der größte Kornweihen-Schlafplatz Süddeutschlands.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen