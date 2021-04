Neue Abstandsregeln: Bauherren in Dießen planen um

Plus Die neue Dießener Abstandsflächensatzung bleibt ein Politikum. Sie wirft manches Bauvorhaben über den Haufen. Doch auch nicht jede Neuplanung findet Gefallen.

Soll die neue Dießener Abstandsflächensatzung konsequent angewandt werden oder gibt es bereits elf Wochen nach deren Inkrafttreten Anlass, Ausnahmen zu gestatten? Um diese Frage ist es in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses mehrfach gegangen. Erkennbar ist nämlich jetzt schon, dass manches Bauvorhaben etwas abgespeckt werden muss, weil in Dießen Gebäude seit 1. Februar teilweise größere Abstände einhalten müssen als in der Vergangenheit.

Dettenhofen Betroffen davon ist auch die Neubebauung des „Fuchs und Has“-Grundstücks in Dettenhofen. Die im vergangenen Jahr beantragte Bebauung mit Dreispänner, Doppelhaus und Einfamilienhaus hatte der Bauausschuss zwar damals wiederholt abgelehnt, das Einvernehmen war jedoch vom Landratsamt ersetzt worden. Allerdings kann die damalige Planung die seit 1. Februar geltenden neuen Abstandsregeln nicht mehr einhalten. Deshalb stand die Angelegenheit jetzt wieder auf der Tagesordnung. Der Bauherr hatte beantragt, die vorgeschriebenen Mindestabstände zwischen den künftigen Gebäuden unterschreiten zu dürfen.

Nur noch fünf statt sechs Wohneinheiten

Alternativ dazu wurde auch eine neue Planung vorgelegt. Diese sieht ein Doppelhaus und vier Einfamilienhäuser vor, also eine Wohneinheit weniger als bisher. „Ich hoffe sehr, dass wir unsere Satzung nicht gleich zunichte machen, wenn wir jetzt eine Ausnahme gewähren“, sagte dazu Michael Hofmann (Bayernpartei). Seine Hoffnung trog nicht: Einstimmig lehnte der Ausschuss die Ausnahme ab. Mit 7:1 Stimmen befürwortete das Gremium die neue Planung.

Etwas kleiner als zunächst geplant soll die Neubebauung des Grundstücks ausfallen, auf dem bislang in Dettenhofen noch das Gebäude des ehemaligen "Fuchs und Has" steht. Foto: Gerald Modlinger

Neudießener Straße Zum wiederholten Mal beschäftigte das große Villengrundstück an der Neudießener Straße oberhalb des Penny-Markts den Ausschuss. Im Dezember war der damalige Antrag für drei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 18 Wohneinheiten und Tiefgarage mit Begriffen wie „Oversize-Bauten“ und „Klein-Neuperlach“ als überdimensioniert abgelehnt worden. Inzwischen wurden auch diese Pläne überarbeitet, die wesentliche Änderung besteht laut Sitzungsvorlage darin, dass die bisher geplanten Satteldächer in Krüppelwalmdächer geändert werden sollen. Dadurch können die aufgrund der neuen Satzung erforderlichen Abstandsflächen eingehalten werden – bis auf eine Fläche von 13 Quadratmetern, auf der sich die Abstandsflächen zweier geplanter Häuser überdecken.

Das Landratsamt sieht kein Problem

Das Landratsamt sieht die neue Planung als genehmigungsfähig an, hieß es in der Sitzung, der Bauherr sei auf die Ziele der Gemeinde eingegangen, auch der Abstandsflächenüberdeckung könnte zugestimmt werden, immerhin lägen die beiden betroffenen Wohngebäude 10,81 Meter auseinander. Der Widerspruch ließ im Ausschuss aber nicht lange auf sich warten: „Ich glaube, dass alle Kollegen mit dem Bauherrn telefoniert haben“, schickte Franz Sanktjohanser (Dießener Bürger) seiner Stellungnahme voraus. Aber man habe die neue Abstandsflächensatzung beschlossen, damit der Charakter Dießens erhalten und der Ort auch in Zukunft attraktiv bleibe. Es wäre gefährlich, jetzt schon eine Ausnahme zu gestatten, ergänzte Marc Schlüpmann (Grüne).

Thomas Höring (Freie Wähler) hielt die Abstandsflächenüberdeckung hingegen für vertretbar, „der kann man sicher zustimmen“. Doch auch dieses Mal gab es kein Einvernehmen mit dem Bauantrag: Es wurde mit 5:3 Stimmen versagt.

Die Abstandsflächen waren auch ein Thema beim geplanten Um-aus Ausbau eines Wohnhauses mit früherem Gärtnerei-Laden am Kirchsteig in St. Georgen. Foto: Gerald Modlinger

Kirchsteig Befürwortet wurde vom Bauausschuss hingegen ein Dachgeschossausbau und ein Umbau zu drei Wohneinheiten an einem Wohnhaus mit früherem Gärtnerei-Laden an der Südseite der Straße Am Kirchsteig in St. Georgen. Auch hier spielten die Abstandsflächen eine Rolle. Unter anderem ist nämlich auch die Errichtung eines Heizungsgebäudes und die Erweiterung eines Wintergartens grenznah beziehungsweise grenzständig geplant. Deswegen wurde ein Antrag auf Abweichung von den Abstandsflächenvorschriften gestellt.

Etwas anders ist die Situation am Kirchsteig

Zwar meinte Thomas Höring, angesichts der vorherigen Ablehnungen von Abweichungen dürfte eigentlich auch hier keine Ausnahme gemacht werden (die er selber freilich nicht verweigern wolle). Unter anderem Hannelore Baur (SPD) meinte aber, die Sache sei mit den geplanten Neubauten nicht vergleichbar. Hierbei handle es sich um eine bestehende Bebauung in einem historisch gewachsenen Umfeld, das man erhalten wolle, merkte auch Bauamtsleiterin Johanna Schäffert an. Einstimmig wurde der Bauantrag befürwortet.

Wolfsgasse Die Abstandsflächen sind auch das Thema bei einer Bauvoranfrage für ein Grundstück an der Wolfsgasse in St. Georgen. Dort soll ein ehemaliges landwirtschaftliches Anwesen abgebrochen werden. An seiner Stelle ist die Errichtung eines Apartmenthauses vorgesehen. Im März hatte der Bauausschuss eine Voranfrage mit vier bis fünf Wohneinheiten und einer Grundfläche von 159 Quadratmetern abgelehnt. Nun lag eine Neuplanung mit 125 Quadratmetern Grundfläche und drei bis vier Wohneinheiten vor. Diese wurde nun einstimmig befürwortet.

