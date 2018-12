20.12.2018

Neue Sitzgelegenheiten für die Aula

Die Fuchstaler Mittelschüler bauen Tische und Bänke. Das Material wird gespendet

Stolz können die Schülerinnen und Schüler der 8. Klasse am Standort Rott der Fuchstaler Johann-Baptist-Baader-Mittelschule sein. Zusammen mit Lehrerin Angelika Rauch sowie der Landsberger Rational AG und der Rotter Schreinerei Rupp haben sie in einem Projekt Tische und Bänke aus Eschenholz gebaut, die auch künftigen Schülergenerationen in der Aula als Sitzgelegenheit dienen sollen. Das Material stellten die Firmen zur Verfügung.

Sie habe nicht nur die Klassengemeinschaft stärken; sondern den Schülern Zugang in die Berufswelt verschaffen wollen, erklärte Rauch. Schreiner Stephan Rupp und sein Mitarbeiter Stefan Menhard hatten sich viel Zeit genommen, mit den Schülern das Eschenholz zu schneiden, zu verkleben und zu behandeln. Auch das Berufsbild des Raumausstatters kam nicht zu kurz, denn die Bänke wurden mit Stoff bezogen. Das Unternehmen Rational hatte nicht nur die Untergestelle aus Aluminium zur Verfügung gestellt, Karl-Heinz Benedikt, Ausbilder des gewerblich-technischen Bereichs unterstützte zusammen mit seinen Auszubildenden Elias Socher und Leonhard Thalmayr die Achtklässler bei der Montage. Für Lehrerin Rauch war es zugleich ein Wiedersehen mit ehemaligen Schülern, dem Menhard, Socher und Thalmayr waren von ihr in der damals noch selbstständigen Mittelschule Rott unterrichtet worden. Diese Zusammenarbeit mit Firmen bei der Berufsfindung mache eine Mittelschule aus, freute sich Fuchstals Rektorin Eva-Maria Klein. Die Leiterin der Rotter Grundschule Claudia von Lospichl bedankte sich für die Tische und Bänke, die ja schließlich auch ihren Schülern zugute kämen. Eine weitere Zusammenarbeit mit der Mittelschule kann sich Karl-Heinz Benedikt vorstellen. Positiver Nebeneffekt für ihn war, dass sich spontan acht Schüler um Praktikumsplätze in seiner Firma bewarben. (hoe)

Themen Folgen