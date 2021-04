13:05 Uhr

Neuer Ärger um den ehemaligen Campingplatz in St. Alban

Nach wie vor nicht ganz aufgeräumt ist der ehemalige Campingplatz am St. Albaner Seeufer, den der Markt Dießen im vergangenen Jahr gekauft hat.

Plus Wo früher die Segelgemeinschaft Augsburg in St. Alban war, ist noch nicht alles weggeräumt. Dem früheren Dießener Bürgermeister Herbert Kirsch platzt der Kragen.

Von Gerald Modlinger

An seinem letzten Arbeitstag als Bürgermeister unterzeichnete Herbert Kirsch (Dießener Bürger) 2020 den Notarvertrag zum Kauf des früher von der Segelgemeinschaft Augsburg (SGA) genutzten Ufergrundstücks in St. Alban. Jetzt – fast auf den Tag ein Jahr später – meldete er sich wegen dieses Grundstücks in der jüngsten Gemeinderatssitzung zu Wort. Kirsch machte dabei seinem Ärger über den Zustand des Geländes Luft.

