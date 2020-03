Neueröffnung in Landsberg: Dirndl, Lederhosen und Charivari

Plus Das Trachtengeschäft Rotwild in Landsberg hat jetzt auch etwas für die Herren. Bei der Dirndl-Mode gibt es weniger Glitzer und Glimmer.

Es wird wieder schlichter, nicht mehr so offenherzig, sondern eher hochgeschlossen. Auch weniger Glitzer und Glimmer. Und mini-kurz ist auch nicht mehr angesagt. Die Rede ist von der Dirndl-Mode. Gabriele Hunger und ihre Tochter Lisa müssen es wissen. Ihr Trachtenmodengeschäft Rotwild feierte jetzt Wiedereröffnung. Nach drei Wochen Renovierungspause sind die Damen zwei Häuser weiter in die größeren Räume des ehemaligen Koffer- und Taschenladens im Vorderen Anger gezogen.

Es gibt auch die passenden Schuhe

Vom einfachen Baumwolldirndl bis hin zum edlen Designergewand, von bunt bis schwarz, von konservativ bis jugendlich gibt es Dirndl in allen Variationen. Dazu das übliche Drumherum: Blusen, Strickjacken, Tücher, Charivari, „Geschnürl“, Taschen, Hüte und jetzt ist sogar noch Platz für die passenden Schuhe. Neu dazugekommen ist die Männer-Trachtenmode.

Keine billige Massenware

Gabriele Hunger aus Kaufering hatte schon immer eine Vorliebe für schöne Dirndl, allerdings musste sie immer weit fahren, denn „hier gab’s ja nix“. Und billige Massenware von der Stange bei den großen Ketten, das wollte sie auch nicht. Die 53-jährige gelernte Technik-Informatikerin beschloss daher, ihren eigenen Laden aufzumachen. Vor rund fünf Jahren eröffnete sie mit ihrer Tochter Lisa (25) ihr eigenes Trachtenmodengeschäft Rotwild.

Auch mal mit schönen Chucks

Lisa, eine ausgebildete Rechtsanwaltsfachgehilfin, steht, was den Dirndl-Trend angeht, eher auf „Retro“, also hochgeschlossen und blumig. Dazu dürfen es allerdings gerne auch schöne Sneaker oder Chucks sein. Ihr erstes Dirndl hat sie erst so mit 14 oder 15 bekommen, als es das erste Mal ins Bierzelt ging. Mittlerweile besitzt sie mehr als 25 der schönen Kleider. Bei Mutter Gabriele hängen gar zwischen 35 und 40 Dirndl im Schrank.

Wer sich im Laden umschaut, findet auch Details wie witzige Holzklepper mit Kuhfell oder blaue, kurze Damenlederhosen mit coolen T-Shirts. Bei den Dirndln hat man eher die Qual der Wahl, wobei rund 70 Prozent aller Kleider, so Gabriele Hunger, von ihren Schneiderinnen angepasst werden müssten, um perfekt auf den jeweiligen Körper zu passen. Ein Dirndl, davon sind die beiden Damen überzeugt, steht jeder Frau, gleich welcher Figur. Nächsten Samstag kommt eine befreundete Modistin und Hutmacherin aus Würzburg vorbei und stellt ihre Hut-Kollektion vor. Das nächste Oktoberfest kann kommen.

