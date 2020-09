15.09.2020

Neues Gesicht in der LT-Redaktion

Dominik Stenzel ist Volontär und in Landsberg und Umgebung im Einsatz

Beim Landsberger Tagblatt gibt es seit Kurzem ein neues Gesicht: Volontär Dominik Stenzel wird die restlichen Monate seiner Ausbildung zum Redakteur bei der Augsburger Allgemeinen in der Lechstadt verbringen.

Dominik Stenzel, Jahrgang 1991, ist in Mauerstetten (Landkreis Ostallgäu) aufgewachsen und lebt mittlerweile in Kaufbeuren. Nach dem Abitur studierte er in Augsburg Anglistik, Amerikanistik und Germanistik – inklusive eines Auslandssemesters im walisischen Swansea. Während dieser Zeit sammelte der 29-Jährige bereits erste journalistische Erfahrungen und war freier Mitarbeiter bei der Allgäuer Zeitung in Kaufbeuren und beim Online-Sportportal spox.com.

Im Januar 2019 kam Stenzel schließlich als Volontär zur Augsburger Allgemeinen. Sein Lokaljahr verbrachte er in Illertissen. Bevor es im August nach Landsberg ging, schrieb er in diesem Jahr für die Mantelressorts in der Zentrale in Augsburg. In seiner Freizeit mag es der Neue vor allem sportlich. Seit seinem fünften Lebensjahr spielt der glühende Anhänger des FC Liverpool aktiv Fußball und ist viel mit seinem Rennrad unterwegs. (lt)

