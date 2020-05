Nur noch mit Maske im Rettungswagen

Plus Die haupt- und ehrenamtlichen Retter des BRK Landsberg müssen sich in Zeiten von Corona besonders schützen. Doch auch in anderen Bereichen verlangt die Krise vom BRK alles ab.

Das Bayerische Rote Kreuz (BRK) Landsberg ist während der Corona-Pandemie in vielen Bereichen gefordert – im Rettungsdienst, aber auch im sozialen Bereich, wie aus einer Pressemitteilung des Kreisverbands hervorgeht. Wir haben mit Geschäftsführer Andreas Lehner gesprochen.

Der Rettungsdienst ist laut Pressemitteilung wie gewohnt rund um die Uhr für die Bevölkerung im Landkreis Landsberg im Einsatz: „Zum Schutz der Patienten und unseres Personals haben wir einige Abläufe während der Rettungsdienst-Einsätze umgestellt, ansonsten läuft alles wie gewohnt“, so Christian Haberkorn, Bereichsleiter Einsatzdienste. Da man im Fahrzeug dicht nebeneinander sitzt, fahren die Rettungsdienstmannschaften laut Andreas Lehner immer mit Mund-Nasen-Schutz.

Der Krisenstab arbeitet mit den Behörden zusammen

Sobald man beim Patienten angelangt sei, würden die FFP2-Masken mit einem höheren Schutzfaktor benutzt. Auch auf der Rettungswache werde auf Abstand geachtet, so Lehner. Die Einsatzzahlen sind laut Lehner zurückgegangen, Verkehrsunfälle gibt es weniger, aber Herzinfarkte, Schlaganfälle ereignen sich natürlich weiterhin. Auch in der Infektambulanz am Klinikum sind wie berichtet ehrenamtliche Helfer des BRK tätig. Seit dem 13. März habe das BRK Landsberg einen internen Krisenstab eingerichtet und arbeite eng mit dem Landratsamt, dem Klinikum und allen anderen Organisationen in dieser Situation zusammen, sagt Lehner.

Es gibt ein Betreuungstelefon

„Ich bin stolz auf die hohe Hilfs- und Einsatzbereitschaft aller ehren- und hauptamtlichen Kräfte. Es ist schön, zu sehen, wie zum Beispiel Personal aus den Kindertagesstätten bei der Verteilung der Lebensmittel an Bedürftige einspringt oder unsere ehrenamtlichen Rettungsdienstler ihre hauptamtlichen Kollegen bei der Übernahme von Rettungsdienstschichten unterstützen“, so Lehner. Und auch schöne Erlebnisse gibt es für das BRK Landsberg in diesen Krisenzeiten: „Wir haben bisher Sachspenden verschiedenster Art bekommen. Ob Gesichtsmasken, Lebensmittel, Essen oder Schokoladenosterhasen, wir freuen uns sehr über die Wertschätzung unserer Arbeit und sagen herzlichen Dank dafür“, sagt Andreas Lehner. Auch im ambulanten Pflegedienst, im betreuten Fahrdienst, bei Essen auf Rädern und im Hausnotruf gelten laut Pressemitteilung spezielle Hygiene- und Verhaltensregeln für das BRK-Personal.

Umgestellt worden sei die Betreuung der Bewohner des BRK-Betreuten Wohnens in der Landsberger Ahornallee. Das Betreuungspersonal komme nicht mehr in die Wohnung und das Büro steht für Besuche nicht mehr offen. Stattdessen finde der Kontakt nun vor allem per Telefon statt. Das Telefon sei auch das wichtigste Arbeitsmittel in der Flüchtlingsberatung. Per Handy und über Internet seien die Sozialpädagoginnen mit ihren Klienten im Kontakt.

Das BRK führt neun Kindergärten im Landkreis

Der Betrieb in den neun Kindertageseinrichtungen des BRK Landsberg wurde auf den staatlich vorgegebenen Notbetrieb heruntergefahren. Die Notfallbetreuung wird immer stärker nachgefragt, sagt Lehner. Das BRK hat im Landkreis 700 Kindergartenplätze, Lehner geht davon aus, dass derzeit insgesamt 50 Kinder betreut werden. Das Kindergartenpersonal baue Überstunden ab und es würden auch Online-Fortbildungsmöglichkeiten genutzt. Die Seniorenarbeit sowie die Seniorengymnastik und der Seniorentreff sind eingestellt.

Für das gerade angelaufene Projekt „Einsamkeit“ mit elf Ehrenamtlichen ist die Corona-Krise die erste Bewährungsprobe, wie die stellvertretende Kreisgeschäftsführerin Marianne Asam sagt. Es wurden eine Einsamkeits-Hotline (täglich von 16 bis 18 Uhr unter 08191/9188-39) und ein telefonischer Besuchsdienst eingerichtet. Letzterer werde gut angenommen. Fünf Personen würden betreut und jede habe einen persönlichen telefonischen Besucher. Gaby Eberl betreut eine 90-jährige Landsbergerin. „Wir telefonieren jeden zweiten Tag und haben viele Themen, über die wir uns unterhalten können.“

Auch die Tafel ist von der Corona-Krise betroffen

Das BRK war auch mit neuen Aufgaben konfrontiert: „Da die Landsberger und Dießener Tafeln ihren Betrieb eingestellt hatten, haben wir die Lebensmittelverteilung an Bedürftige übernommen“, so Marianne Asam. Unterstützung bekam das Rote Kreuz dabei auch vom Edeka Logistikzentrum in Landsberg – sowohl in Sachen Logistik, wie Andreas Lehner erzählt, als auch in Form von Lebensmitteln. Die Landsberger Tafel werde aber am Mittwoch, 13. Mai, wieder selbst die Ausgabe übernehmen, die Dießener Tafel erst eine Woche später.

Wegen der vielen Aufgaben und der gestiegenen Kosten, beispielsweise für Schutzkleidung, ist die Situation für den Kreisverband des Roten Kreuzes auch finanziell eine Herausforderung. „Leider kann die fürs Frühjahr 2020 geplante Mitgliederwerbung nicht stattfinden, doch wir benötigen die Einnahmen von Fördermitgliedern und Spendern“, betont Andreas Lehner.

