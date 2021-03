vor 18 Min.

Pähl: Betrunkene Autofahrerin legt Chaosfahrt auf der B2 hin

Eine junge Frau aus Pähl legt auf der B2 eine Chaosfahrt hin. Die Polizei muss in ihre Wohnung eindringen.

Jede Menge Ärger kommt auf eine 26 Jahre alte Autofahrerin aus Pähl (Landkreis Weilheim-Schongau) zu. Sie war am späten Sonntagabend volltrunken unterwegs und legte riskante Überholmanöver hin, wie die Polizei mitteilt.

Gegen 22.30 Uhr meldete die Besatzung eines Rettungswagens, dass die Autofahrerin äußerst auffällig und gefährlich auf der B2 im Gemeindebereich Pähl unterwegs sei. Der Wagen geriet immer wieder auf die Gegenspur.

Die Sanitäter schaffen es, den Wagen anzuhalten

An der Kreuzung B2/ Tutzinger Straße nahm die Frau einem Motorradfahrer die Vorfahrt, der nur durch eine sofortige Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß vermeiden konnte und seine Fahrt im Anschluss fortsetzte. Die Besatzung des Rettungswagens versuchte daraufhin, den Pkw zu stoppen, was ihnen kurz vor dem Ortsbereich Pähl auch gelang. Nachdem die Frau jedoch mitbekam, dass die Polizei verständigt wurde, flüchtete sie. Im Anschluss konnte eine Polizeistreife den Wagen verlassen vor der Halteradresse vorfinden. Nachdem an der Wohnadresse niemand öffnete, wurde die Öffnung der Wohnung durch die Staatsanwaltschaft angeordnet.

Dabei wurde die 26-Jährige angetroffen, ein freiwillig durchgeführter Alkotest bestätigte den Verdacht und erklärte die riskante Fahrweise, denn die Frau war laut Polizei erheblich alkoholisiert und absolut fahruntüchtig. Im Anschluss wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ihr Führerschein beschlagnahmt. (lt)

