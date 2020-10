22.10.2020

Pärchen aus Landsberg geht auf Autohändler los

Die Polizei meldet eine Auseinandersetzung in einem Autohaus, an der ein Paar aus Landsberg beteiligt war.

Eigentlich wollte ein Autohändler einem Paar aus Landsberg ein Auto verkaufen. Doch dann eskaliert die Situation.

So hatte sich der Inhaber eines Autohauses in Kleinkitzighofen das Verkaufsgespräch mit einem Landsberger Paar wahrscheinlich nicht vorgestellt. Es gab eine Rangelei und am Ende behauptete die Frau, der Autohändler habe ihr dabei eine Rippe gebrochen.

Die 48-Jährige und ihr 58-jährigen Partner aus Landsberg waren bei der Beratung anderer Meinung wie der Inhaber. Nach Angaben der Polizei nahm der Autohändler den zuvor ausgehändigten Autoschlüssel wieder an sich, weil der Kaufpreis des Wagens noch nicht geklärt war. Die 48-Jährige versuchte daraufhin, ihm den Schlüssel wieder zu entreißen. Ihr Partner soll den Mann gewürgt haben.

Drei Zeugen beobachten den Vorfall

Nach der Rangelei behauptete die Frau, der Inhaber des Autohauses habe ihr eine Rippe gebrochen und rief den Rettungsdienst. Gegenüber der Polizei gab sie an, vom Autohändler geschlagen und getreten worden zu sein. Die Situation wurde von drei unbeteiligten Zeugen beobachtet, die bestätigen konnten, dass die Frau log.

Die 48-Jährige wurde zu einer Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Das Paar wurde wegen des Verdachts des versuchten Raubes angezeigt. Die Frau erhält zusätzlich eine Anzeige wegen falscher Verdächtigung. (lt)

