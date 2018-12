Parkplätze: Nicht bloß ein Renditeobjekt

Es gibt wieder freie Parkplätze am Bahnhof in Geltendorf. Allerdings ist das im Moment keine Freude, sondern ein Riesenärgernis, sagt LT-Redakteur Gerald Modlinger.

Wer einen Sinn für Sarkasmus hat, wird erfreut feststellen, dass es am Geltendorfer Bahnhof endlich wieder freie Parkplätze gibt und die neuen Parkgebühren in dieser Hinsicht ein echter Erfolg sind. Auch Langschläfer werden auf dem nördlichen Parkplatz wieder fündig, wenn sie auf dem Weg nach München ihren Wagen parken – und dafür 1,50 Euro in den Automaten werfen.

Die vertriebenen Pendler

Aber im Ernst: In Wirklichkeit ist die Situation ein Riesenärgernis. Wo Autos parken sollen, sind die Plätze frei, stattdessen stellen die vertriebenen Pendler überall, wo es noch geht ihre Autos an den Straßenrändern von Geltendorf ab. Und leider sieht es auch nicht so aus, als ob sich daran etwas ändern wird. Das Ärgerliche sind dabei nicht nur die Gebühren beziehungsweise ihre Höhe an sich. Bedauerlich ist vor allem, dass sich die Chancen auf ein Parkdeck und größere Kapazitäten durch die bahneigene Bewirtschaftung nicht gerade verbessert haben. Denn die Gebühren sind sicher ein einträgliches Geschäft. Da wächst bei der Bahn nicht unbedingt die Neigung, das Grundstück an die Gemeinde oder den Landkreis zu verkaufen.

Hat die Bahn Verantwortung für die Infrastruktur?

Was tun? Erstens politischen Druck aufbauen. Die Bahn ist zwar eine Aktiengesellschaft, aber immer noch ein staatliches Unternehmen. Damit hat sie auch eine Verantwortung für die öffentliche Infrastruktur. Ein Pendlerparkplatz darf nicht zur bloßen Rendite-Immobilie werden.

Zweitens einfach nicht auf den Gebührenparkplatz fahren, dann geht das Geschäftsmodell der Bahn nicht mehr auf. Aber das ist leider leichter gesagt als getan.

