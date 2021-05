Bei Penzing brennt eine Feldscheune ab

Bei Penzing fängt eine Feldscheune Feuer. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus.

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Sonntagnachmittag eine Feldscheune am Ortsrand von Penzing in Brand geraten. Laut Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro. Bei dem Fall werden Erinnerungen an eine Brandserie wach, bei der Anfang 2020 zwei junge Männer mehrere Feldscheunen im Landkreis Landsberg angezündet hatten.

Nach Angaben der Polizei entdeckte ein Anwohner aus Penzing am Sonntag gegen 16.15 Uhr den Brand der Feldscheune und alarmierte über Notruf Feuerwehr und Rettungskräfte. Beim Eintreffen der Feuerwehreinsatzkräfte aus Penzing, Kaufering, Landsberg, Untermühlhausen, Epfenhausen und Oberbergen stand die Feldscheune samt des dort aufbewahrten Lagerguts (Strohballen, Heuballen, Wasserfass und Bauholz) in Flammen. Durch sofort eingeleitete Löschmaßnahmen konnte der Vollbrand unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.

Die Brandermittler setzen einen Spürhund ein

Am Mittwoch waren die Brandermittler der Polizei vor Ort. Dabei war auch ein Spürhund im Einsatz, teilt die Polizei mit. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Ermittler kann eine vorsätzliche Brandlegung nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen dauern an.

Sachdienliche Hinweise, die in Verbindung mit dem Vollbrand der Scheune stehen könnten, nimmt die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck unter der Telefonnummer 08141-612-0 entgegen.

