Penzing/Landsberg

vor 51 Min.

Wäre eine Intel-Ansiedlung in Penzing eine Nummer zu groß?

Plus Intel braucht deutlich mehr Platz als zunächst kommuniziert. Ein Landsberger Stadtrat fordert mehr Informationen von der Oberbürgermeisterin.

Der US-Chiphersteller Intel will in Europa große Werke bauen. Zu den möglichen Standorten gehört auch der Fliegerhorst Penzing. Für neuerliche Kritik an dem Vorhaben sorgt die Fläche, die der Konzern brauchen würde. Zwar hatte unsere Zeitung bereits Anfang Oktober berichtet, dass dass Unternehmen nach einem Standort mit 500 Hektar sucht und bis zu acht Chipfabriken mit einer Investitionssumme von 80 Milliarden Euro errichten will. Aber die Diskussion über die Dimension des Vorhabens und die Kritik an der Informationspolitik der Stadt Landsberg branden erst jetzt auf.

