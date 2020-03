16.03.2020

Perzul und Zarbo in der Stichwahl

Die Landkreisbürger haben gewählt. Seit gestern Abend steht fest, wer Landrat ist und wer Bürgermeister. In sechs Gemeinden und in der Stadt Landsberg muss eine Stichwahl darüber entscheiden, wer Rathauschef wird.

In den Gemeinden im Landkreis Landsberg gibt es ab Mai etliche neue Bürgermeister. Zwei Frauen sind auf alle Fälle dabei. Ein Rathauschef wird aus dem Amt gewählt

Von Thomas Wunder

In den Rathäusern zwischen Ammersee und Lech gibt es nach den Kommunalwahlen einige Veränderungen. Mit Ulrike Högenauer ( Hofstetten) und Heike Schappele (Schwifting) ziehen zwei Frauen ins Rathaus ein. In sechs Orten gibt es in zwei Wochen eine Stichwahl. Ein Amtsinhaber wurde gestern abgewählt. Manfred Menhard musste sich in Scheuring Konrad Maisterl geschlagen geben.

Mit Spannung war der Ausgang der Wahl in Dießen erwartet worden. Dort hatten sich sieben Kandidaten um die Nachfolge von Herbert Kirsch beworben. Florian Zarbo ( Freie Wähler) und Sandra Perzul (Dießener Bürger) gehen in die Stichwahl. „Ich bin überwältigt“, sagte Zarbo. Dass er bei der Bürgermeisterwahl die meisten Stimmen abgeräumt hat, freut ihn sehr. „Das ist die Belohnung für die viele Arbeit. Ich habe viel Herzblut investiert.“ Seinem Kinderwunsch, Bürgermeister zu werden, sei er damit ein Stück nähergerückt. Auch Sandra Perzul ist überglücklich: „Ich freue mich sehr und hatte natürlich gehofft, in die Stichwahl zu kommen.“ Genützt hätten ihr die vielen Gespräche, die sie im Wahlkampf bei ihren Hausbesuchen geführt hat. Tränen flossen hingegen bei den Dießener Grünen – Gabriele Übler verpasste den Einzug in die Stichwahl um nur 24 Stimmen.

Überraschend war der Ausgang der Bürgermeisterwahl in Egling und Penzing. Dort setzten sich Amtsinhaber Ferdinand Holzer (Egling) und CSU-Kandidat Peter Hammer (Penzing) auf Anhieb gegen zwei Konkurrenten durch. In beiden Orten war eine Stichwahl erwartet worden. Stimmenkönig im Landkreis ist Bürgermeister Christian Bolz aus Weil (95,6 Prozent), knapp gefolgt von Leonhard Stork aus Thaining, der 95,1 Prozent der Stimmen erhielt.

Alle Ergebnisse

Amtsinhaber: Georg Epple (hört auf); Wahlbeteiligung: 66,9 Prozent; Ergebnis: Gerhard Schmid 83,5 Prozent; Gewählt: Gerhard Schmid.

Amtsinhaber: Herbert Kirsch (hört auf), Wahlbeteiligung: 67,9, Ergebnis: Hannelore Baur 9,0, Volker Bippus 5,2, Roland Kratzer 12,1, Sandra Perzul 21,4, Marianne Scharr 5,2, Gabriele Übler 20,9, Florian Zarbo 26,2, Stichwahl: Florian Zarbo, Sandra Perzul.

Amtsinhaber: Siegfried Luge (seit 1996), Wahlbeteiligung: 77,4, Ergebnis: Siegfried Luge 53,0, Franz Pentenrieder: 47,0, Gewählt: Siegfried Luge.

Amtsinhaber: Ferdinand Holzer (seit 2014), Wahlbeteiligung: -, Ergebnis: Anton Baur 11,8, Sebastian Herbig 15,2, Ferdinand Holzer 73,0, Gewählt: Ferdinand Holzer.

Amtsinhaber: Josef Loy (hört auf), Wahlbeteiligung -, Ergebnis: Michael Klotz 62,5, Eva Krüger 37,5, Gewählt: Michael Klotz.

Amtsinhaber: Siegfried Weißenbach (seit 2014), Wahlbeteiligung: 74,4, Ergebnis: Roland Brenner 17,4, Dr. Stefan Hülmeyer 35,4, Siegfried Weißenbach 47,2, Stichwahl: Siegfried Weißenbach und Dr. Stefan Hülmeyer.

Amtsinhaber: Erwin Karg (seit 2002), Wahlbeteiligung: -, Ergebnis: Erwin Karg 63,2, Roland Prüll 36,8, Gewählt: Erwin Karg.

Amtsinhaber: Wilhelm Lehmann (hört auf), Wahlbeteiligung: 72,2, Ergebnis: Claudius Mastaller 35,6, Robert Sedlmayr 48,6, Marion Wisura 15,8, Stichwahl: Robert Sedlmayr und Claudius Mastaller.

Amtsinhaber: Johann Albrecht (hört auf), Wahlbeteiligung: 66,0, Ergebnis: Hagen Adler 33,0, Elisabeth Baus 23,4, Anton Ettner 3,9, Patricia Müller 39,7, Stichwahl: Patricia Müller und Hagen Adler.

Amtsinhaber: Benedikt Berchtold (hört auf), Wahlbeteiligung: -, Ergebnis: Ulrike Högenauer 86,8, Gewählt: Ulrike Högenauer.

Amtsinhaber: Wilhelm Böhm (hört auf), Wahlbeteiligung: 89,0, Ergebnis: Andreas Glatz 84,6, Gewählt: Andreas Glatz.

Amtsinhaber: Günter Först (seit 2012), Wahlbeteiligung: 73,3, Ergebnis: Günter Först 58,3, Dominique Graf von Maldeghem 41,7, Gewählt: Günter Först.

Amtsinhaber: Marco Dollinger (seit 2014), Wahlbeteiligung: 69,5, Ergebnis: Marco Dollinger 84,5, Gewählt: Marco Dollinger

Amtsinhaber: Erwin Losert (seit 2014 im Amt), Wahlbeteiligung: 59,3, Ergebnis: Erwin Losert 78,8, Gewählt: Erwin Losert.

Amtsinhaber: Johannes Erhard (hört auf), Wahlbeteiligung: -, Ergebnis: Dieter Förg 34,8, Georg Geisenberger 12,6, Peter Hammer 52,6, Gewählt: Peter Hammer.

Amtsinhaber: Peter Ditsch (hört auf), Wahlbeteiligung: 74,2, Ergebnis: Alexander Ditsch 60,0, Ulrich Scherbaum 40,0, Gewählt: Alexander Ditsch.

Amtsinhaber: Klaus Flüß (hört auf), Wahlbeteiligung: -, Ergebnis: Tosso Geisenberger 16,8, Wilfried Lechler 45,7, Hans-Peter Rehm 37,5, Stichwahl: Wilfried Lechler und Hans-Peter Rehm.

Amtsinhaber: Margit Horner-Spindler (hört auf), Wahlbeteiligung: 77,4, Ergebnis: Johannes Leis 32,8, Lars Scharding 30,0, Alfons Schelkle 37,2, Stichwahl: Alfons Schelkle und Johannes Leis.

Amtsinhaber: Quirin Krötz (hört auf), Wahlbeteiligung: 77,4, Ergebnis: Fritz Schneider 91,8, Gewählt: Fritz Schneider.

Amtsinhaber: Manfred Menhard (seit 2002), Wahlbeteiligung: 74,6, Ergebnis: Konrad Maisterl 54,2, Manfred Menhard 45,8, Gewählt: Konrad Maisterl.

Amtsinhaber: Alexander Herrmann (seit 2014), Wahlbeteiligung: 71,0, Ergebnis: Alexander Herrmann 51,5, Bettina Hölzle 48,5, Gewählt: Alexander Herrmann.

Amtsinhaber: Georg Kaindl (hört auf), Wahlbeteiligung: -, Ergebnis: Alexander Dürr 42,0, Heike Schappele 58,0, Gewählt: Heike Schappele.

Amtsinhaber: Leonhard Stork (seit 2008), Wahlbeteiligung: 67,5, Ergebnis: Leonhard Stork 95,1, Gewählt: Leonhard Stork.

Amtsinhaber: Alexander Enthofer (seit 2014), Wahlbeteiligung: -, Ergebnis: Alexander Enthofer 71,4, Eleonore Mühlberg 28,6, Gewählt: Alexander Enthofer.

Amtsinhaber: Josef Lutzenberger (hört auf), Wahlbeteiligung: 73,0, Ergebnis: Florian Hoffmann 53,6, Renate Standfest 46,4, Gewählt: Florian Hoffmann.

Amtsinhaber: Dr. Albert Thurner (seit 2014), Wahlbeteiligung: 61,4, Ergebnis: Dr. Albert Thurner 94,3, Gewählt: Dr. Albert Thurner.

Amtsinhaber: Christian Bolz (seit 2014), Wahlbeteiligung: 67,6, Ergebnis: Christian Bolz 95,6, Gewählt: Christian Bolz.

Amtsinhaber: Richard Michl (seit 2014), Wahlbeteiligung: -, Ergebnis: Richard Michl 70,3, Sven-Michael Sautter 29,7, Gewählt: Richard Michl.

