Pestenacker: Internetseite mit falschem Doktortitel ist weg

Plus Der Förderverein Prähistorische Siedlung Pestenacker hat keinen Internetauftritt mehr. Wie das Verfahren zum angeblichen Doktortitel des Vorsitzenden endet und warum es zwischen Verein und Landratsamt weiter kriselt.

Die Webseite des Fördervereins Prähistorische Siedlung Pestenacker ist aus dem Netz verschwunden. Auf ihr war bis zuletzt der Doktortitel des Vereinsvorsitzenden Ernst Rieber zu lesen, den dieser nie erworben hat. Das LT hat nachgeforscht, wer die Seite vom Netz genommen hat, und hat sich auch über die neueste Auseinandersetzung zwischen Verein und Landratsamt informiert.