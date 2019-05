Pfingsthochwasser 1999: Als in Dießen Fische durch die Gaststube schwammen

Plus 20 Jahre danach: Der heftige Mai-Regen erinnert an das Pfingsthochwasser 1999. Wie die Dießener damals das große Unwetter und seine Folgen erlebt haben.

Es ist Mai, und wieder regnet es stark und ununterbrochen – rund 100 Liter pro Quadratmeter sind seit Sonntagabend vom Himmel gekommen. Da erinnern sich viele an die Tage um Pfingsten 1999, als an Ammer und Lech das größte Hochwasser seit Menschengedenken wütete. Eine ähnliche Flut droht kurz vor dem Jahrestag – soweit man wettermäßig in die Zukunft blicken kann – dieses Mal nicht, heißt es derzeit. Wir haben mit Zeitzeugen gesprochen, die Ende der 90er-Jahre dabei waren.

Vor allem in der Dießener Fischerei hat sich das Pfingsthochwasser, das am Pfingstsonntag, 23. Mai, seinen Höhepunkt erreichte, ins Gedächtnis eingegraben. Der Pegel des Ammersees befand sich damals auf einem historischen Höchststand und gab eine Vorstellung davon, wie groß er in den ersten Jahrtausenden nach der Eiszeit gewesen sein mag – etwa im überfluteten Ampermoos.

Erst nach sieben Monaten wieder im eigenen Haus

„Eine ganze Woche stand das Wasser einen halben Meter im Haus“, weiß Brigitte Stranninger aus der Moosstraße in Dießen. Die Moosstraße war plötzlich zum See geworden, das Haus unbewohnbar. Die Familie mit drei Kindern im Alter von vier bis zehn Jahren kam in der Mietwohnung von Stranningers Mutter unter. Erst im Februar 2000 konnte sie das Haus in der Moosstraße wieder beziehen. Aber immerhin: Die Stranningers waren gegen Hochwasser versichert, andere Hausbesitzer nicht. Dass diese Spenden und staatliche Hilfen bekamen und die, die versichert waren, nicht, ärgert Brigitte Stranninger aber bis heute. Und auch, dass der Bauhof zwar im Zentrum der Fischerei Stege aufbaute, man aber am Ortsrand in der Moosstraße durchs Wasser waten musste.

Mitten in den Fluten befand sich 1999 auch der „Unterbräu“. Die damalige Wirtin Gabi Götzfried erinnert sich vor allem an das Wasser in der Gaststube. Darin schwammen Saiblinge, die im Hochwasser aus dem Becken eines Fischers entkommen waren. Fangen wollte sie aber ein anderer Fischersbub, weil er davon überzeugt war, dass diese Saiblinge zur eigenen Fischerei gehören.

Am Pfingstsonntag waren die Hotelgäste weg

Auch Andreas Filgertshofer vom „Seefelder Hof“ hatte das Wasser im damals noch bestehenden alten Teil des Hotels stehen – und während des Hochwassers nicht mehr viel zu tun: „Die Gäste, die eigentlich segeln wollten, sind am Pfingstsonntag abgereist“, erzählt Filgertshofer. Der Hotelneubau aus den 70er-Jahren sei bereits so gebaut worden, dass der Boden 30 Zentimeter über der Hochwassermarke von 1965 lag. Allerdings war das Pfingsthochwasser zwölf Zentimeter höher als die Flut von 1965. Heute ist der Gasthof komplett hochwassersicher neu gebaut. Als es jetzt wieder durchgehend regnete, erinnerte sich Filgertshofer natürlich auch an die Pfingstflut vor 20 Jahren. Er war aber schnell einigermaßen beruhigt: „Ich habe mir das damals aufgeschrieben, am 22. Mai 1999 lag der Abfluss der Ammer in Weilheim bei 649 Kubikmetern pro Sekunde“, berichtet er. Gestern waren es in der Spitze 230 Kubikmeter. Und der mehr als 46 Quadratkilometer große Ammersee ist ein riesiges natürliches Rückhaltebecken, das viel Wasser zusätzlich speichern kann.