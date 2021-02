vor 1 Min.

Powerfrau aus Kaufering mit Herz für den ökologischen Anbau

Plus Isabel Aragon-Schenk aus Kaufering engagiert sich in vielen Bereichen. Sehr wichtig sind ihr die Sonnenäcker. Warum es viel mehr als nur „garteln“ für sie ist.

Von Hertha Grabmaier

Diese Familiensaga böte ausreichend Stoff für einen großen Roman. Es ist die Geschichte von Isabel Aragon-Schenk, der Vorsitzenden der Solidargemeinschaft Landsberger Land. Diese Geschichte hat sie geprägt, sie Achtung vor Mensch und Umwelt gelehrt – das gibt sie in vielen Bereichen weiter.

Als ihre Großmutter mit sechs Töchtern und einem Enkelkind aus Schlesien vertrieben wurde, war die Mutter von Isabel Aragon-Schenk 17 Jahre alt. Am Ammersee fand die Familie eine Bleibe – und dort lernte Isabel Aragon-Schenks Mutter auch ihren Mann kennen. Dieser war vor der Franco-Diktatur geflüchtet und bei Kriegsende ebenfalls am Ammersee gestrandet. „Das Schicksal brachte zwei Entwurzelte zusammen, die in Utting eine Familie gründeten“, blickt Isabell Aragon-Schenk zurück.

Vater pachtete die Gaststätte Fischerwirt in Landsberg

Mit ihren vier kleinen Kindern zogen ihre Eltern 1961 nach Kaufering. Da ihr Vater jahrelang Erfahrung in der Gastronomie gesammelt hatte, pachtete er 1969 den Fischerwirt, die Landsberger Traditionsgaststätte. „Gut in Erinnerung sind mir aus dieser Zeit noch die fünf Bäckereien im Vorderanger, und besonders der sensationelle Bienenstich vom Bäcker Schmid“, erzählt sie mit einem Schmunzeln.

Im Iglinger Sommerkeller lernte sie ihren späteren Mann Arthur Schenk kennen. Bereits nach der Geburt ihres ersten von vier Kindern, das war 1985, ging Isabel Aragon-Schenk zur Arbeitsgemeinschaft Freier Stillgruppen, besuchte Kurse und Lehrgänge und konnte so anderen Müttern mit Rat und Tat zur Seite stehen. Regelmäßig besucht die Kauferingerin mit dem spanischen Pass auch VHS-Kurse, um ihre Spanisch-Kenntnisse zu vertiefen.

Sie eröffnete den ersten Kinderkleidermarkt in Landsberg

Mit engagierten Mitstreiterinnen eröffnete sie 1986 den ersten Kinderkleidermarkt im Landkreis. „Das Interesse war groß und die Landsberger Räumlichkeiten für den Flohmarkt schnell zu klein“, erzählt die 62-Jährige. Schließlich wurde im Landsberger Sportzentrum ein fester Platz gefunden – und vor zwei Jahren ist sie nach über 30 Jahren aus dem gut funktionierenden Team ausgeschieden.

Mehr als 30 Jahre hat die Kauferingerin Isabel Aragon-Schenk den Kinderflohmarkt im Landsberger Sportzentrum organisiert. Bild: Uwe Bolten (Symbol)

Dort hatte sich aber schon ihr nächstes Engagement abgezeichnet: Bei den Flohmärkten verpflegte sie die Helfer mit legendären und selbstkreierten Gemüsesuppen. „Gesunde Ernährung war mir schon immer wichtig“, erzählt sie. Als sie 2002 hörte, dass am Lechhöhenweg zwischen Kaufering und Landsberg ein Stück Acker zu mieten sei, war sie sofort begeistert. Im Gegensatz zu ihrem Mann, den damals die Sorge umtrieb, es werde ihr zu viel, neben der großen Familie, dem Haus und der Berufstätigkeit als zahnmedizinische Assistentin.

Ihren Mann bringt seine handwerklichen Fähigkeiten ein

Doch ihren Mann, der Vegetarier ist, überzeugte sie schnell mit den Ackererträgen, und mittlerweile bringt er seine handwerklichen Fähigkeiten vielfältig ein. „Wenn ich auf dem Acker bin, fühle ich mich oft wie auf einem anderen Stern, der Alltagsstress rückt in weite Ferne, die Arbeit hier ist entspannend und erholsam“, erzählt die 62-Jährige.„In ganz jungen Jahren habe ich eine geröstete Kaffeebohne in einen Topf mit Erde gelegt, da wurde natürlich nichts daraus“, sagt Isabel Aragon-Schenk mit einem Lächeln.

Das ist jetzt auf den Sonnenäckern etwas ganz anderes, und nach acht Jahren als Ackermieterin hat sie die Leitung der Sonnenäcker des Landsberger Lands übernommen, zwei Jahre später den Vorsitz der Solidargemeinschaft Landsberger Land. Auf einem Stück Sonnenacker können Interessenten wohnortnah Gemüse nach persönlichem Gusto anbauen. Gleichzeitig ist es ein Ort der Begegnung, an dem viele Freundschaften entstanden sind. Gemeinsame Feste werden gefeiert, Aktionen, wie die des schönsten Ackerfotos, sind sehr gefragt, es gibt Veranstaltungen für Kinder – es ist aber auch ein Ort, um innere Ruhe zu finden.

Sonnenäcker gibt es auch in Landsberg, Hechenwang und Stoffen

Die Nachfrage in Kaufering war von Anfang an groß, und Biobauer Hans Drexl stellte neue Anbauflächen zur Verfügung. Mittlerweile gibt es gepachtete Sonnenäcker in Landsberg, Hechenwang und Stoffen. Für die kommende Saison konnte in Finning ein neuer Bio-Sonnenacker gepachtet werden, den der zukünftige Schwiegervater der jüngsten Schenk-Tochter Anna-Maria bereitstellt.

Auf den Ackerböden gedeiht Gemüse wesentlich besser als im Garten. Es wird weder gedüngt noch gespritzt: Säen, hacken, ernten – und für alles andere sorgt die Natur. Auf Wunsch liefert Isabel Aragon-Schenk qualifizierte Beratung, Anbauempfehlungen und Verarbeitungshinweise. „Eine 80-Quadratmeter-Parzelle kann eine vierköpfige Familie ernähren.“ Je nach Bedarf gibt es auch kleinere Ackerflächen zu mieten. Am Kauferinger Standort gibt es 27 Parzellen, auf allen Sonnenäckern zusammen trafen sich 2020 circa 90 Familien. Für die Bienenweiden wird kostenloser Blumensamen verteilt, und so entstehen neben dem Gemüse prächtige Blumenwiesen.

Jährliche Pflanztauschaktion in Kaufering

Alljährlich, Anfang Mai, gibt es am Schenk-Haus in Kaufering eine Pflanztauschaktion mit selbst gezogenen Setzlingen. Isabel Aragon-Schenk hat sich auf Zucchini und Kürbisse spezialisiert, die sie im eigenen Gewächshaus zieht. Dann kann das Anpflanzen auf den von den jeweiligen Landwirten vorbereiteten Äckern beginnen.

Kontakt Wer sich und seine Familie mit frischem, gesundem Gemüse versorgen will und nebenbei die Vorzüge einer großen Gemeinschaft genießen möchte, kann sich bei Isabel Aragon-Schenk unter Telefon 08191/6054 oder lalasonnenacker@aol.de anmelden.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen