Landsberg wird viermal zum Briefmarkenmotiv

Drei der vier Landsberg-Bilder stammen von Julian Leitenstorfer

Mit vier Motiven ist Landsberg jetzt auch auf LMF-Briefmarken mit unterschiedlichen Stadtansichten verewigt. Die Idee, die Attraktivität der Stadt auf Briefmarken weit über die Grenzen Landsbergs hinaus sichtbar zu machen, stammt von Michael Vivell vom Derpart Reisebüro am Hauptplatz. Bei ihm im Geschäft ist auch der „LMF-Service Point“ zu finden.

Drei der vier Motive sind vom Landsberger Fotografen Julian Leitenstorfer. Die Briefmarken sind im Derpart Reisebüro Vivell am Hauptplatz zu den üblichen Geschäftszeiten erhältlich. Frankierte Briefe können dort direkt abgegeben werden oder in den Briefkästen von LMF eingeworfen werden, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Vor dem Reisebüro präsentierten jetzt Julian Leitenstorfer, Michael Vivell und Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl die neue Briefmarkenserie. (lt)