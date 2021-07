Pürgen: Dieser Chor erlebt schon seine zweite Krise

Plus Die Männergesangsvereine Hofstetten und Pürgen tun sich zusammen. Dann sorgt Corona für eine Zwangspause. Die Pandemie verhindert bislang auch die Premiere einer Brasilianerin.

„ Corona hat uns komplett ausgebremst“, berichtet Walter Herzog, Vorsitzender der Singgemeinschaft Pürgen-Hofstetten, die sich seit der Fusion des Männergesangvereins Liederkranz Pürgen und des Männergesangvereins Hofstetten inoffiziell so nennt. Dabei lief es ganz gut für den Gemeinschaftschor, den dasselbe Schicksal zusammengeführt hatte. Eine Brasilianerin wartet noch auf ihre Premiere.