Radfahrer: Die neuen Falschparker

LT-Redakteur Gerald Modlinger findet es gut, wenn immer mehr Menschen Rad fahren, auch wenn einzelne Radler Verhaltensweisen an den Tag legen, die man eher mit gehfaulen Autofahrern in Verbindung bringt.

Bei Falschparkern denkt man gemeinhin zunächst an gehfaule Autofahrer, die ihren Wagen auf dem Gehsteig oder in zweiter Reihe parken, wenn sonst gerade kein freier Platz vorhanden ist.

Doch es gibt auch offenbar Radfahrer, die nicht nur auf dem Gehsteig fahren, sondern dort auch ihr Fahrrad so abstellen, dass sie Fußgängern den Weg versperren. Zwar mag sich das Mobilitätsverhalten klimafreundlich in Richtung Fahrrad verändern – wer an einem schönen Tag sich bewusst auf dem Hauptplatz umschaut, wird inzwischen nicht viel weniger Fahrräder erblicken als dort vor Jahrzehnten noch Autos parken konnten –, gewisse falsche Verhaltensweisen sind jedoch nicht an bestimmte Fahrzeuge gebunden.

Deshalb ist der Appell von Axel Flörke, an die Landsberger Radfahrer, Rücksicht zu üben, auch durchaus gerechtfertigt. Man sollte aber das Problem, so wie es sich bisher darstellt, nicht überbewerten. Es handelt sich um Einzelfälle und insgesamt ist es nur zu begrüßen, wenn das Fahrrad ob mit oder ohne elektrische Kraftergänzung weiteren Verkehrsraum erobert. Denn mehr Zweirad bedeutet gerade im engen Stadtraum immer einen Gewinn an Lebensqualität.

