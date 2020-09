09:46 Uhr

Radfahrerin wird bei Unfall in Dießen schwer am Kopf verletzt

In Dießen übersieht ein Autofahrer eine Radfahrerin. Der Zustand der schwer verletzten Frau ist kritisch.

Von Thomas Wunder

Ein folgenschwerer Verkehrsunfall hat sich am frühen Freitagvormittag in Dießen ereignet. Dabei hat sich eine 54 Jahre alte Radfahrerin aus Dießen schwer verletzt.

Nach Angaben der Polizei war die Frau gegen 8.50 Uhr mit ihrem E-Bike unterwegs, als sie ein entgegenkommender 24-jähriger Autofahrer aus Dießen offensichtlich übersah und noch vor ihr nach links in den Parkplatz des Rathauses einbog. Beim Zusammenstoß erlitt die Radfahrerin schwere Kopfverletzungen.

Der Autofahrer erlitt einen Schock

Die 54-Jährige wurde in einem kritischen Zustand mit dem Rettungshubschrauber in die Unfallklinik nach Murnau geflogen. Der Autofahrer erlitt einen Schock und musste an der Unfallstelle betreut werden. Sowohl am Fahrrad als auch am Pkw entstand verhältnismäßig geringer Sachschaden. Auf den 24-Jährigen kommt nun laut Polizei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung zu.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Dießen unter Telefon 08807/9211-0 zu melden.

