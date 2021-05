vor 31 Min.

Rational: Neue Versandhalle in Landsberg geht in Betrieb

Plus Der Landsberger Küchengerätehersteller Rational baut ein Verteilzentrum an. Mit moderner Technik wird dort Energie gespart. Warum das Unternehmen trotz der Pandemie wachsen könnte.

Von Daniel Weber

Fast 10.000 Quadratmeter Fläche, 28 Laderampen, 19 Millionen Euro Kosten: Alles ist groß am Bauprojekt „Halle 3“ auf dem Gelände des Küchengerätebauers Rational in Landsberg. 18 Monate nach dem Spatenstich hat das Unternehmen am Montag die Halle eröffnet – coronabedingt nur in kleinem Kreis, wie Vorsitzender Dr. Peter Stadelmann bedauernd anmerkte.

