Reaktionen zu möglichem Hoeneß-Aus: „Der größte Macher des FCB“

Auf Befehl von oben musste der Städtische Bauhof das Uli-Hoeneß-Graffiti an der Unterführung der JVA übermalen. Der FC-Bayern-Präsident verbüßte einen Teil seiner Haftstrafe wegen Steuerhinterziehung in Landsberg.

Präsident Uli Hoeneß will angeblich beim FC Bayern München abtreten. Was die Fans im Landkreis dazu sagen und ein Blick zurück auf Hoeneß’ Zeit in Landsberg.

Von Margit Messelhäuser

Ein Spruch von Uli Hoeneß? Da dürfte fast jedem schnell einer einfallen. Doch bald soll der Präsident des FC Bayern München nicht mehr als großer Lautsprecher auftreten. Laut Medienberichten will er sein Amt als Aufsichtsratsvorsitzender aufgeben und nicht mehr für das Amt des Präsidenten kandidieren. Hoeneß hat auch eine Landsberg-Vergangenheit. In der Justizvollzugsanstalt saß er sieben Monate seiner Haftstrafe wegen Steuerhinterziehung ab.

„Er war der größte Macher, den der FC Bayern je gehabt hat“, sagt Adi Kaufmann, Vorsitzender des FC-Bayern-Fan-Clubs Erpfting. Trotzdem empfindet er es als richtig, dass Hoeneß jetzt seinen Rückzug bekannt gibt: „Irgendwann kommt die Zeit und es ist besser, wenn er von sich aus geht.“ Kaufmann hat Hoeneß bei einigen Mitgliederversammlungen erlebt, wobei ihm noch besonders der Spruch „Was glaubt ihr, wer euch finanziert? Die Leute aus den Logen, denen wir das Geld aus der Tasche ziehen“ in Erinnerung ist. Damit hatte Hoeneß auf die Kritik der Stehplatz-Fans an den Zuschauern auf den VIP-Plätzen reagiert. „Es hat kein Jahr gegeben, in dem Hoeneß nicht irgendeinen Kracher losgelassen hat“, so Kaufmann.

Ein Fan aus dem Landkreis erlebte die legendäre Wutrede live

Wie zum Beispiel vor seinem Haftantritt, als er ankündigte: „Meine Freunde, das war’s noch nicht.“ Die ganz Halle sei damals aufgestanden und habe applaudiert. Hoeneß, 2013 der Steuerhinterziehung verdächtigt, wurde 2014 deswegen auch verurteilt. Seine Haftstrafe hatte Hoeneß zunächst in Landsberg angetreten.

Daran kann sich der Landsberger Stadtrat Harry Reitmeir, ebenfalls ein großer Bayern-Fan, noch gut erinnern. „Ich war damals Vorsitzender des Tennisvereins der Justiz. Mehrere Kamera-Teams stürmten unser Gelände“, erzählt er. Man habe wegen der Paparazzi sogar die Polizei rufen müssen. „Als Nachbar der JVA bekommt man dann ja einiges mit“, erzählt Reitmeir – so soll Hoeneß als Insasse ausgesprochen beliebt gewesen sein. „Als er in Landsberg in Haft war, sorgte das natürlich massiv für Gesprächsstoff.“ Wenn er zum Beispiel mit Besuchern beim Jungfernsprung war, von dem aus die JVA zu sehen ist, „wurde immer gesagt: Ach, ja da sitzt doch der Hoeneß ein“, sagt Reitmeir. Dass sich der Bayern-Boss jetzt zurückziehen will, überrascht Reitmeir, der seit 25 Jahren Mitglied beim FCB ist. „Er ist eine Galionsfigur und verdient als Person hohen Respekt.“ Aber Hoeneß habe auch polarisiert mit seinen Äußerungen, wobei der Landsberger Stadtrat „verstehen kann, wenn er mit 67 Jahren aufhört“.

Landsberg wurde in den vergangenen Jahr oft mit Hoeneß in Verbindung gebracht

Echte Bayern-Fans sind auch die beiden Dießener Fußballerinnen Maria Breitenberger und Kristina Spitzer. „Man muss sehen, wo es jetzt hingeht mit den Bayern, wenn Hoeneß nicht mehr da ist“, meint Spitzer. Zuletzt allerdings empfand sie den Präsidenten teilweise „sehr widersprüchlich und auch überheblich. Trotzdem ist er das Gesicht des FCB“. Breitenberger, Kapitän der MTV-Landesliga-Mannschaft, erhofft sich eine Neuerung. „Vielleicht setzt der Verein dann wieder mehr auf Eigengewächse und kauft nicht mehr jeden Spanier“, würde sie sich wünschen. Als Bastian Schweinsteiger und Philipp Lahm noch für den FCB gespielt hatten, habe man sich mehr mit der Mannschaft identifizieren können. Bei den aktuellen Spielern habe sie nicht mehr so das Gefühl, dass sie sich wirklich mit dem FC Bayern identifizieren würden.

Den Fans fehlt die Identifikation

Dass Schweinsteiger und Lahm wieder zum FCB zurückkommen würden, würde sich Rainer Mahl wünschen. Der „Sportminister“ des Landratsamts besucht regelmäßig die Bayern-Spiele. Dass Hoeneß gerade jetzt seinen Rücktritt ankündigt, findet er schade: „Auch Rummenigge geht, und wenn beide fast gleichzeitig aufhören, könnte das ein harter Übergang werden“, befürchtet er. Den als Nachfolger gehandelten Herbert Hainer hält Mahl für einen „fähigen Mann“. Der ehemalige Adidas-Chef war zuletzt bereits Stellvertreter von Hoeneß im Kontrollgremium und sei „ein guter, fähiger Mann“, da er aus der Wirtschaft komme. „Aber er ist eben keine Identifikationsfigur.“

