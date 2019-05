vor 36 Min.

Regiobahn: Was sich in Sachen Pünktlichkeit getan hat

Nach den massiven Problemen in den vergangenen Wochen: Eine Behörde sieht deutliche Verbesserungen bei der Lechfeldbahn. So sieht die aktuelle Statistik aus.

Von Gerald Modlinger

Es wird besser auf den von der Bayerischen Regiobahn (BRB) und Bayerischen Oberlandbahn (BOB) betriebenen Eisenbahnstrecken. Dieses Zwischenfazit hat die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG) drei Monate nach einem Krisengespräch mit den Bahnbetreibern gezogen. Die BEG plant, finanziert und kontrolliert im Auftrag des Freistaats, den Regional- und S-Bahn-Verkehr in Bayern. Unter anderem war die BRB wegen zahlreicher Startprobleme auf der Ostallgäu-Lechfeld-Bahn in die Kritik geraten. Ein Ast dieser Strecke geht von Augsburg über Kaufering nach Landsberg.

Der Betrieb der Ostallgäu-Lechfeld-Bahn sei in den ersten Wochen nach Betriebsstart im Dezember weit hinter den Erwartungen zurückgelegen, so die BEG. So sei im Dezember lediglich ein Pünktlichkeitswert von 80,4 Prozent erreicht worden. Auch im Januar sei mit einer Pünktlichkeit von 82,9 Prozent kein signifikanter Aufwärtstrend erkennbar gewesen. Zur unterdurchschnittlichen Pünktlichkeit waren weitere Probleme gekommen: Immer wieder verpassten Reisende aus Richtung München in Kaufering die Anschlüsse in Richtung Landsberg (LT berichtete). Wegen Personalengpässen bei der BRB fielen tageweise Züge zwischen Kaufering und Landsberg aus.

Drei Monate nach dem Krisengespräch spricht die BEG nun davon, dass sich die Betriebslage bei der Ostallgäu-Lechfeld-Bahn deutlich stabilisiert habe. Insbesondere die im Februar kurzfristig umgesetzten Umlaufänderungen (unter anderem Verringerung von verspätungsanfälligen Rangiervorgängen, Einführung verlängerter Wendezeiten) hätten dazu beigetragen, die Pünktlichkeit zu verbessern. Nachdem die Pünktlichkeit im Februar bereits bei 90,5 Prozent lag, konnte laut BEG der Wert im März auf 94 Prozent gesteigert werden. Im April sei der Wert sogar bei knapp 96 Prozent und somit deutlich über dem bayernweiten Durchschnitt gelegen.

Auch ein Landtagsabgeordneter schaltete sich ein

In diesem Zusammenhang habe sich auch die Anschlusssicherung in Kaufering kontinuierlich verbessert, wenngleich es dort weiterhin zu einzelnen Anschlussverlusten komme. „Die Entwicklung bei der Ostallgäu-Lechfeld-Bahn befindet sich mittlerweile auf dem richtigen Weg. Wir erwarten nun, dass die BRB die aktuell gute Pünktlichkeit dauerhaft stabilisiert und weiterhin konsequent an den Themen wie der Anschlusssicherung oder auch der Verbesserung der Personalsituation arbeitet“, so BEG-Geschäftsführer Thomas Prechtl in einer Mitteilung.

Vor Kurzem erhielt auch der Landtagsabgeordnete Ludwig Hartmann (Grüne) Antworten auf seine Fragen zu den Anschlussproblemen in Kaufering. Darin listet das Verkehrsministerium für die Zeit vom Fahrplanwechsel vom 9. Dezember bis Ende Januar 41 verpasste Anschlüsse auf. Erfasst wurden für diese Auflistung Züge, die nach 18 Uhr in Kaufering ankamen.

Die Zubringer aus München kamen – vor allem bedingt durch die Elektrifizierungsarbeiten – um bis zu 26 Minuten zu spät in Kaufering an, womit die planmäßigen Umsteigezeiten von vier bis acht Minuten nicht mehr ausreichten. Hartmanns Frage, wie lange die Anschlusszüge bei Verspätungen warteten, konnte nicht beantwortet werden, „da an den Pünktlichkeitsmessstellen nur Ankunftspünktlichkeiten erfasst werden, jedoch keine Abfahrtspünktlichkeiten“, wie es in der Antwort des Ministeriums heißt.

