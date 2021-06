Bei Inning übersieht ein Busfahrer einen Motorradfahrer

Ein schwerer Unfall ereignet sich bei Inning am Ammersee. Ein Motorradfahrer wird dabei schwer verletzt.

Ein folgenschwerer Unfall hat sich am Mittwochabend im Inninger Ortsteil Bachern ereignet. Ein Motorradfahrer prallte mit einem Linienbus zusammen und erlitt schwere Kopfverletzungen.

Am Mittwochabend kam es nach Angaben der Polizei auf der Staatsstraße 2070 auf Höhe der Abzweigung in Richtung Bachern zu dem Unfall. Gegen 20.20 Uhr fuhr ein 33-jähriger Dachauer mit seinem Linienbus, in dem auch einige Fahrgäste saßen, von Bachern kommend in Richtung Staatsstraße 2070. Im Einmündungsbereich wollte er laut Polizei nach links in Richtung Hechendorf abbiegen. Hierbei übersah der Busfahrer einen von links kommenden und vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer. Der 29-jährige Olchinger konnte nicht mehr ausweichen und prallte frontal gegen die linke Fahrzeugseite des abbiegenden Linienbusses. Der verletzte Motorradfahrer wurde bis zum Eintreffen der Rettungskräfte durch Ersthelfer versorgt.

Rettungshubschrauber ist im Einsatz

Der Olchinger wurde aufgrund der schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in eine Uniklinik verbracht. Vor Ort waren neben mehreren Fahrzeugen des Rettungsdienstes auch die Feuerwehr Buch. Die Fahrgäste im Linienbus blieben laut Polizei unverletzt.

Für eine genaue Unfallrekonstruktion wurde von der Staatsanwaltschaft ein Gutachter mit der Erstellung eines unfallanalytischen Gutachtens beauftragt. Die Staatsstraße war zwischen Schlagenhofen und Inning für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens kam es dabei nur zu leichteren Behinderungen. Der Schaden an den Fahrzeugen wird seitens der Polizei auf 17.000 Euro geschätzt. (lt)