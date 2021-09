Im Zug mit Messer hantiert: Mann wird dem Haftrichter vorgeführt

In einem Zug zwischen Füssen und München schlitzen zwei Männer Sitze auf. Einer der beiden wird bereits seit Juni europaweit gesucht.

Am Samstagnachmittag hat die Bundespolizei einen 25-Jährigen vor den Haftrichter gebracht, der in einem Zug der Bayerische Regiobahn zwischen Füssen und München Sitze aufgeschlitzt hatte. Denn nach seiner Festnahme in München zeigte sich, dass gegen Mann auch wegen zahlreicher anderer möglicher Straftaten ein europäischer Haftbefehl vorlag, wie die Bundespolizei informiert.

Gegen 16 Uhr wurden der Bundespolizei zwei Männer gemeldet, die in der Regiobahn auf der Fahrt von Füssen nach München, mit Messern hantieren und Sitze aufschneiden. Nach Ankunft im Hauptbahnhof München verweigerte einer der beiden, ein 25-jähriger Pole, den polizeilichen Anweisungen Folge zu leisten. Zudem verhielt er sich den Beamten gegenüber aggressiv. Dabei griff er in seine Hosentasche, weshalb die dienstliche Schusswaffe sowie der Einsatz des Pfeffersprays angedroht wurde. Bei einer Durchsuchung wurden drei handelsübliche Taschenmesser sowie ein Elektroimpulsgerät ohne erforderliches Prüfzeichen aufgefunden.

Die Festgenommenen trugen auch keine Masken

Zeugen gaben an, dass beide Polen, der zweite 38 Jahre alt - trotz mehrfacher Aufforderung der Zugbegleiterin - während der Fahrt keine Mund-Nase-Bedeckung trugen. Ermittlungen ergaben, dass im Zug zwei Sitze aufgeschlitzt waren. Eine Bedrohung gegenüber Reisenden, wie bei der Mitteilung gemeldet, bestätigte sich nicht.

Bei einer fahndungsmäßigen Überprüfung des 25-Jährigen wurde ein europäischer Haftbefehl vom Juni 2021, erwirkt von Polen, mit Festnahme- und Auslieferungsvermerk festgestellt, berichtet die Bundespolizei weiter. Wegen Diebstahls mit Waffen, Bandendiebstahl beziehungsweise Wohnungseinbruchdiebstahl war er von der Staatsanwaltschaft Münster zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. Während sein Begleiter die Wache freien Fußes verlassen konnte, wird der 25-Jährige nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft München am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt. Bei dem bereits mit Rohheitsdelikten in Deutschlands auffällig gewordenen Mann wurde eine Atemalkoholkonzentration von 2,31 Promille gemessen. (lt)

