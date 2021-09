Peißenberg: Hoher Sachschaden nach Brand in Produktionshalle

Am Donnerstag brennt in der Produktionshalle einer Peißenberger Firma eine Maschine. Der Sachschaden ist hoch - die Ursache steht bereits fest.

Am Donnerstag ist es gegen 4 Uhr in der Produktionshalle einer Peißenberger Firma zum Brand an einer Füllmaschine gekommen. Wie die Polizei mitteilt, löste ein technischer Defekt das Feuer aus.

Von der Feuerwehr Peißenberg konnte der Brand an der Maschine abgelöscht werden, allerdings entstand allein an der Füllmaschine ein Schaden in Höhe von rund 500.000 Euro. Hinzu kommen noch weitere hohe Kosten aufgrund notwendiger Reinigungsmaßnahmen und dem Produktionsausfall. Bei dem Einsatz kamen nach Angaben der Polizei keine Personen zu Schaden.