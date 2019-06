Roßmarkt: Wirrwarr mit den Schildern

Schilda in Landsberg? Manchmal könnte man diesen Eindruck haben, sagt LT-Redaktionsleiterin Alexandra Lutzenberger.

Was ist eigentlich gerade in der Stadtverwaltung los? Schon die Wochenmarktverlegung musste vom Oberbürgermeister schnell rückgängig gemacht werden und erinnerte ein wenig an die Schildbürgerstreiche aus Schilda. Und jetzt sorgt ein Schild auf dem Roßmarkt wieder für ungläubiges Kopfschütteln bei vielen Landsbergern.

Die neuen Schilder beachtet keiner

Warum das kleine Verkehrsschild und der Wegfall der Parkplätze am Roßmarkt überhaupt ärgerlich sind? Über Sinn und Nutzen die Anwohnerparkplätze dort wegzunehmen, kann man sicher streiten. Nicht aber darüber, warum die Anwohner über diese Aktion nicht informiert wurden. Und das scheint wieder einmal nicht passiert zu sein. Muss auch nicht - sagt die Verwaltung.

Das Parkverbot-Schild für die Erinnerungsfotos

Gänzlich lächerlich wird das Ganze aber, wenn man das neue Parkverbot-Schild vor dem Färbertor sieht. Bestens positioniert wird es so wohl auf jedem Bild sein, das Touristen vom Landsberger Färbertor machen. Gab es nicht mal eine Diskussion, dass nichts den Blick auf das historische Rathaus trüben darf? Für die Landsberger Tore gilt das wohl eher nicht. Das ist echt peinlich.

