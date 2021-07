In Rott fällt der Bürgermeister nach einem Unfall aus

Plus Rotts Bürgermeister Fritz Schneider muss eine lange Pause einlegen. Wie seine ehrenamtliche Stellvertreterin den Vollzeitjob angeht.

Erwischt man den Anrufbeantworter bei der Gemeinde Rott, hört man die Stimme von Bürgermeister Fritz Schneider – anzutreffen ist im Rathaus aber die Zweite Bürgermeisterin Sabine Blank. Und das noch für etliche Wochen, denn Schneider wird krankheitsbedingt noch länger ausfallen.