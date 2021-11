Rott

13:03 Uhr

Stefan Filgertshofer aus Rott und seine Faszination für die Feuerwehr

Plus Stefan Filgertshofer beginnt seine lange Karriere bei der Feuerwehr in Rott als „Taferlbua“. Der Oberlöschmeister tritt in große Fußstapfen.

Von Ulrike Reschke

Als „Taferlbua“, der bei Festzügen vor den Männern der Rotter Wehr herging, hat Stefan Filgertshofer die ersten Erfahrungen mit der Feuerwehr gesammelt. Er erzählt über seine lange Zeit bei der Feuerwehr und in welche großen Fußstapfen er getreten ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen