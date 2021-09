Rottenbuch: Müllfahrzeug überrollt Motorradfahrerin

In Rottenbuch setzt ein Mann sein Mühlfahrzeug zurück und übersieht eine Motorradfahrerin. Die landet komplett unter dem Lastwagen.

Glück im Unglück hatte eine 53-jährige Motorradfahrerin aus Peißenberg, die am Dienstagnachmittag in Rottenbuch im Kreis Weilheim-Schongau von einem Müllfahrzeug überrollt wurde. Sie blieb unverletzt.

Wie die Polizei meldet, fuhr die Frau hinter dem Müllfahrzeug, als dessen 30-jähriger Fahrer bemerkte, dass er wegen einer Höhenbegrenzung im Klosterhof nicht durchfahren kann. Er hielt das Müllfahrzeug an und setzte zurück, ohne auf den rückwertigen Verkehr zu achten, um den Lastwagen zu wenden. Dabei übersah er die 53-Jährige und erfasste das Motorrad mit dem Heck. Das Motorrad geriet komplett unter das Heck des Müllfahrzeugs.

Totalschaden am Motorrad

Eine Autofahrerin, die die Aktion beobachtete, begann sofort zu Hupen, weshalb der Mann seinen Lastwagen anhielt. Obwohl die Motorradfahrerin mit dem Krad unter dem Müllwagen lag, blieb sie unverletzt. Am Motorrad entstand laut Polizei ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 4000 Euro, am Müllfahrzeug ein Schaden von rund 500 Euro. (lt)

