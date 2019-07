vor 31 Min.

Rückblick auf 100 Jahre Arbeiterwohlfahrt

Eine wichtige Einrichtung der Arbeiterwohlfahrt im Landkreis: das Seniorenzentrum an der Lechstraße in Landsberg.

In einer Ausstellung in Landsberg wird die Geschichte im Landkreis gezeigt

Die Arbeiterwohlfahrt wurde am 13. Dezember 1919 von Marie Juchacz gegründet. Für den Kreisverband Landsberg ist das ein guter Grund, sowohl die Geschichte der Arbeiterwohlfahrt als auch die aktuellen, regionalen Aktivitäten vorzustellen. Eine Ausstellung im Altstadtsaal der VR-Bank Landsberg-Ammersee in Landsberg erinnert in den ersten beiden Juli-Wochen an ein Jahrhundert konstruktiver, deutscher Sozialgeschichte und deren Umsetzung im Landkreis. Die Vernissage findet am heutigen Dienstag um 18.30 Uhr statt.

„Den anderen Menschen in den Blick nehmen, ohne sich dabei selbst zu verlieren“, so umschreibt Kreisvorsitzender Helmut Schiller die Entwicklung der Arbeiterwohlfahrt (Awo). Mit Fotos und Plakaten soll die Zeit noch einmal Revue passieren. Besonders stolz sei man auf die vielfältigen Aktivitäten im Landkreis. Da ist das Awo-Zentrum in der Lechstraße in Landsberg mit seinem Seniorenzentrum, einer Pflegeeinrichtung mit 121 Pflegeplätzen. Daneben gebe es die Awo-Fachstelle für pflegende Angehörige, die Auskunft und Rat bei Fragen rund um die Pflege der Angehörigen zu Hause erteilt. Die Awo-Sozialtherapeutischen Einrichtungen Landsberg kümmern sich seit 2008 um Menschen mit psychischen Erkrankungen in Landsberg. Im Awo-Mehrgenerationenhaus in der Herkomerstraße verwirklichen rund 150 Ehrenamtliche Projekte wie Berufs- und Lesepaten, Deutsch lernen für Menschen mit Fluchterfahrungen, Singen und Musizieren, Spielen oder Erzählen.

Hinter all diesen Einrichtungen steht der Kreisverband, der die Ortsvereine in Landsberg, Utting, Dießen oder Kaufering unterstützt und seit 2010 den Engagementpreis der Awo im Landkreis auslobt. Weitere Aufgaben sind die Unterstützung der Auslandshilfe des Bezirksverbandes Oberbayern, Mitgliederbetreuung, Mitgliedschaften im Beirat für Menschen mit Behinderung und im Jugendhilfeausschuss sowie im Senioren- und sozialpolitischen Ausschuss des Kreistages.

Es gibt eine Mutter-Vater-Kind-Kurberatung, die Abwicklung mit Krankenkassen und die Vermittlung von Kuraufenthalten. Ferner führt die Awo einen Seniorenwohnpark in Dießen mit 44 pflegebedürftigen Menschen. Umgesetzt wird dort das sogenannte Hausgemeinschaftskonzept mit sechs Hausgemeinschaften, in denen täglich gemeinsam gekocht oder gebacken wird. Der Ambulante Dienst des Awo-Seniorenwohnparks ergänzt das stationäre Angebot und versorgt Menschen in und um Dießen mit pflegerischen Leistungen. Angeboten wird auch der Menüservice Essen auf Rädern, der Hausnotruf und auch hauswirtschaftliche Dienstleistungen.

Die Sozialtherapeutische Einrichtung Dießen ist spezialisiert auf ambulante Wohnformen für erwachsene Menschen mit psychischen Erkrankungen. Im Rahmen von therapeutischen Wohngemeinschaften oder auch im betreuten Einzelwohnen werden Klienten mit dem Ziel betreut, ein selbstständiges Leben in ihrer eigenen Wohnung zu führen. Wie auch in Landsberg wird ein Zuverdienstprojekt angeboten, in dem erwachsene Menschen mit psychischen Erkrankungen je nach Fähigkeit auf den „Wiedereinstieg“ in den ersten Arbeitsmarkt vorbereitet werden.

Die Awo führt den Awo-Kindergarten Sonnenstrahl in Landsberg, den Awo-Kinderhort Seestrolche Utting und die Awo-Kindertagesstätte Sonnenkäfer in Kaufering und ist Trägerin der offenen Ganztagsschule in Denklingen. (lt)

