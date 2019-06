vor 50 Min.

Sägearbeiten: Mann wird von Baum tödlich getroffen

Tragischer Unfall bei Waldarbeiten. Für 75-Jährigen kommt jede Hilfe zu spät.

In einem Waldstück im Gemeindebereich von Pähl kam am Mittwochvormittag ein 75 Jahre alter Mann bei Holzarbeiten ums Leben. Hinweise auf ein Fremdverschulden ergaben sich bislang nicht. Die Kriminalpolizei Weilheim untersucht jetzt, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Der 75-Jährige war am heutigen Mittwoch seit dem Morgen in einem Waldstück im Ortsteil Hohenpähl, um private Holzarbeiten durchzuführen. Begleitet wurde er dabei von einer Angehörigen.

Teil vom Baum stürzte herab

Im Zuge von Sägearbeiten an einem Baum wurde er gegen 10.45 Uhr von einem herabfallenden, schweren Teil des Baumstammes getroffen und wohl sofort getötet. Die alarmierte Notärztin konnte nur den Tod des 75-Jährigen feststellen.

Die Ermittler des zuständigen Fachkommissariats K1 der Kripo Weilheim übernahmen die Untersuchungen. Für die Beamten ergaben sich bislang keine Hinweise für ein Fremdverschulden, alles deutet auf ein tragisches Unfallgeschehen hin.

