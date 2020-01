10:56 Uhr

Scheuring: 200 Schafe verbrennen im Feldstadel

Eine Stallung bei der Burgruine Haltenberg wird ein Raub der Flammen. Die Brandermittler der Kripo sind vor Ort.

Von Dieter Schöndorfer

Und wieder hat im Landkreis Landsberg ein Feldstadel gebrannt. Nachdem in den vergangenen Wochen mehrere Objekte abbrannten, wurde am heutigen Dreikönigstag gegen 6.30 Uhr eine frei stehende Stallung bei der Burgruine Haltenberg ( Scheuring) ein Raub der Flammen. Die traurige Bilanz: Bei dem Unglück verloren 200 Schafe ihr Leben.

Stadel war bereits im Vollbrand

„Als wir alarmiert wurden, stand die Stallung bereits komplett in Flammen“, berichtet der stellvertretende Kommandant der Feuerwehr Scheuring, Franz-Paul Grabmaier. Die Scheuringer waren zusammen mit den Feuerwehren aus Landsberg, Kaufering, Klosterlechfeld, Beuerbach und Weil vor Ort bei dem Anwesen an der Burgruine Haltenberg. Allerdings war die Stallung bereits komplett in Flammen aufgegangen, sodass die Einsatzkräfte weder Gebäude noch Tiere retten konnten. Der Brand, so Grabmaier, sei dann zwischen 8 und 8.30 Uhr gelöscht worden.

Unglückszeit passt nicht zum Muster der bisherigen Brände

Den Schaden schätzt Jürgen Weigert vom Polizeipräsidium Oberbayern Nord in Ingolstadt auf rund 100.000 Euro. Ob dieser Brand in Zusammenhang mit den neun zurückliegenden Fällen im Landkreis Landsberg zu bringen ist, wagt der Polizeisprecher noch nicht zu bestätigen. Allerdings passe die Uhrzeit in den frühen Morgenstunden eher nicht zum Muster der zurückliegenden Brände, die sich jeweils eher in den Nachtstunden ereignet hätten.

Derzeit sind neben den Feuerwehren, die Nachlöscharbeiten erledigen, auch Brandermittler der Kripo Fürstenfeldbruck vor Ort in Haltenberg.



Themen folgen