Schokolade aus Landsberg: 2500 Weihnachtspakete mit süßen Dingen an einem Tag

Plus Was in der Schokoladenfabrik der Hallingers vor Weihnachten so alles los ist. Ein Paket ging auch an eine Polarstation.

50.000 Pakete in diesem Jahr, allein am 16. Dezember verließen 2500 Pakete die Schokoladenfabrik der Hallingers. Das Unternehmen im Landsberger Industriegebiet hat schon im Januar begonnen, die neue Saison zu planen. „Wir entwickeln neue Produkte, sehen nach, wie einzelne Dinge ankommen und überlegen, was ein Renner oder ein Penner ist“, sagt Karin Hallinger im Gespräch mit dem LT.

Ein junges Unternehmerehepaar auf Erfolgskurs

40 Mitarbeiter hat die „Hallinger Schokoladen Manufaktur GmbH“ und zur Weihnachtszeit werden eifrig Pakete gepackt. „Allerdings ist jetzt alles verpackt oder ausgeliefert“, freut sich Ehemann Patrick Hallinger. Das junge Unternehmerpaar (sie 36 und er 42 Jahre alt) hat 2013 seinen Traum von Schokolade, Kaffee und Tee im Landsberger Industriegebiet verwirklicht. Seitdem hat sich die Mitarbeiterzahl verdoppelt. Jetzt sind gerade alle im Stress, denn auch in den Verkaufsstätten in der Innenstadt, im Ladengeschäft im Industriegebiet und in Kaufbeuren ist jede Menge los. „Aber darauf stellen wir uns jedes Jahr ein und versuchen, alle Wünsche zu erfüllen“, sagt Karin Hallinger. Die betriebseigene Weihnachtsfeier findet deshalb schon im Oktober statt. „Da haben wir noch Zeit und sind entspannt. Und unsere Mitarbeiter kochen gemeinsam oder wir machen Spiele.“ Jetzt sei es viel zu hektisch. Deshalb geht die Familie auch öfters mal zum Essen. „Zum Kochen daheim bleibt da kaum Zeit.“

50 Kisten Champagner auf einmal gekauft

In den Verkaufsräumen findet man neben Pralinen und Kaffee inzwischen vieles mehr. „Gestern kam ein Kunde und hat 50 Kisten Champagner gekauft, das Lager ist jetzt leer“, so Patrick Hallinger. Neu im Sortiment sind nicht nur der Champagner, sondern auch viele Botanicals für beispielsweise Gin. Unter anderem mit Rose oder Lavendelgeschmack. Bei den Pralinen gibt es neue Mischungen, die Winterglitzern, Weihnachtstraum, Hugo oder Kokos heißen. Was wird noch kurz vor Weihnachten so bestellt? „Wir haben eine Brotbackmischung und jede Menge Gewürze dafür im Angebot, das kommt wahnsinnig gut an“, so Hallinger. „Anscheinend backen wieder sehr viele selbst, vor allem auch ihr Brot zu Hause.“ Karin Hallinger kennt sich gut mit den zahlreichen Teesorten aus. Denn Tee gibt es im Hause Hallinger auch, da Karin Hallinger – anders als ihr Mann Patrick – lieber Tee mag. Schwarz, weiß, fruchtig oder ein Kräutertee mit den unterschiedlichsten exotischen Namen, die Lebensfreude oder Glück vermitteln sollen. Was ist das weiteste Ziel, wo man die Hallinger-Pralinen schon verschickt hat?

Es wird weltweit geliefert

„Wir liefern weltweit, nach Mexiko und sogar an eine Polarstation nach Spitzbergen. Ein Brasilianer hat an unseren Schokoladenpumps Gefallen gefunden und die sind nun dort in“, erzählt Hallinger. Wie lange die Pralinen nach Weihnachten noch halten? „Haltbar sind die frischen Schokoprodukte mindestens acht Wochen. Von Hallingers ein Tipp zum Aufbewahren der Schokolade: „Auf keinen Fall in den Kühlschrank, dann verliert die Praline an Geschmack.“