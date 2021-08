Schondorf

Sammersee in Schondorf: Endlich wieder Musik und Tanzen

Plus Das Benefizfestival in Schondorf ist kleiner als früher und findet unter besonderen Umständen statt. Es ist aber trotzdem wieder ein Erlebnis.

Von Gerald Modlinger

Endlich mal wieder Live-Musik, endlich mal wieder Tanzen: Das hat es am Freitag und Samstag beim Sammersee-Festival in Schondorf gegeben. Alles zwar eine Nummer kleiner als in früheren Jahren, mit Corona-Auflagen und zum Finale auch noch mit Wind und Regen, aber dennoch: Für die Besucherinnen und Besucher war es ein Erlebnis, denn an der Musik wurde nicht gespart. 16 Bands listete das Line-Up für die beiden Tage auf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

