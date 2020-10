12:58 Uhr

Schondorfs Bürgermeister wird Ehrenbürger in Italien

Die Bürgermeister Alexander Herrmann und Maurizio Paoletti vor dem piemontesisch-bayerischen Friedensbaum in den „Gardini Von Stauffenberg“ in Boves.

Plus Eine Schondorfer Delegation besucht die Partnerstadt Boves. Bei dem Kurzbesuch wird an ein schreckliches Ereignis erinnert.

Von Renate Greil

Einen Kurzbesuch zum 77. Jahrestag des Massakers in Boves machten Bürgermeister Alexander Herrmann und die neue Referentin für Städtepartnerschaften des Schondorfer Gemeinderats, Helga Gall. Dort erwartete die Delegation aus Schondorf eine besondere Ehre: Bürgermeister Herrmann und der frühere Zweite Bürgermeister Kurt Bergmaier wurden während einer Gemeinderatssitzung zu Ehrenbürgern von Boves ernannt.

Bergmaier musste die Teilnahme kurzfristig absagen, sagte Gall. Er sei aber in Boves aufgrund seines Geburtsdatums – er wurde am Tag des Massakers geboren – „fast schon eine Symbolfigur“. Herrmann nahm die Ehrenbürgerschaft stellvertretend für alle Schondorfer an. Zur Verleihung der Urkunden erwartete die Schondorfer noch eine Überraschung: In Boves hatte man einen Friedensbaum angefertigt, der in dem kleinen Park „Gardini Von Stauffenberg“ steht und von beiden Bürgermeistern offiziell eingeweiht wurde.

„In Boves ist man sehr interessiert an einer Städtepartnerschaft“, berichtete Herrmann bei der jüngsten Gemeinderatssitzung. Zu dem italienischen Ort im Piemont gibt es seit Jahren Verbindungen, die auf den von Deutschen verübten Massakern während des Zweiten Weltkriegs fußen. Vor fünf Jahren wurde ein Freundschaftsvertrag geschlossen, berichtete Gall dem Landsberger Tagblatt.

Ein Ort des italienischen Widerstands

Laut Wikipedia war Boves während des Zweiten Weltkriegs ein Ort des italienischen Widerstands, nachdem Italien, das zunächst mit Deutschland verbündet gewesen war, mit den Alliierten in Cassibile einen Waffenstillstand geschlossen hatte. Nachdem Partisanen zwei deutsche Unteroffiziere gefangen genommen hatten, besetzte am 19. September 1943 eine Einheit der 1. SS-Panzer-Division unter ihrem Befehlshaber Joachim Peiper den Ort, um Partisanen zu finden. Dabei setzten Soldaten das Ortszentrum mit 350 Häusern in Brand und töteten viele Zivilisten. In der Zeit des Widerstandskampfes, der über 20 Monate lang andauerte, verloren viele Menschen in Boves ihr Leben. Der Wunsch nach Versöhnung mit der Vergangenheit führte in Boves 1983 zur Gründung der ersten „Schule des Friedens“ (Scuola di Pace) in Italien.

Für die Friedensarbeit, die in Boves geleistet wird, reiste 2013 eine kirchliche Abordnung aus Boves nach Schondorf, da Peiper dort begraben ist, nachdem er 1976 in Frankreich unter ungeklärten Umständen offensichtlich gewaltsam ums Leben gekommen war. Der 19. September ist daher ein wichtiger Jahrestag in Boves. In diesem Jahr waren die Feierlichkeiten aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie reduziert und fanden unter dem Motto „Widerstand gestern und heute“ statt. (rg)

