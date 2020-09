12:52 Uhr

Schüler fragen: Wie lebt es sich in Landsberg im Jahr 2220?

Paula Hofmann, eine der teilnehmenden Schülerinnen, bei der Ausstellungseröffnung am Hauptplatz in Landsberg.

Plus Schüler der Mittelschule Landsberg haben sich mit der Zukunft beschäftigt. Ihre Zeitreise ist in der Innenstadt und online zu sehen.

Von Romi Löbhard

Wie lebt es sich auf unserem Planeten in 200 Jahren und was denken Menschen dieser Zeit über die Welt des Jahres 2020? Schüler der Mittelschule Landsberg haben sich aus einer gedachten Zukunft ein paar Jahrhunderte zurückbegeben. Das Ergebnis dieser Zeitreise wird in den kommenden Wochen an verschiedenen Plätzen der Landsberger Innenstadt auf mit bedruckten Lastwagen-Planen bespannten Bauzäunen präsentiert.

Die Ausstellung ist ein Projekt des Landsberger Vereins dieKunstBauStelle. Laut Initiator Wolfgang Hauck ist das Format als Alternative zur Langen Kunstnacht entwickelt worden, die heuer nur virtuell stattfindet. „Wir wollten dennoch etwas für den öffentlichen Raum, corona-sicher und wetterfest anbieten.“

Über QR-Codes sind die Stimmen der Jugendlichen zu hören. Bild: Julian Leitenstorfer

Entstanden ist eine Outdoor und online gleichermaßen zugängliche Schau. Nicht nur das: Die Ergebnisse können mittels QR-Code von der analogen Präsentation abgerufen werden. Es ist also nicht ungewöhnlich, wenn Interessierte ganz nah vor den Wänden stellen. Sie scannen möglicherweise gerade und hören sich die Ausführungen der Schüler.

Überhaupt dürften die Bilder auf den Planen schnell die Blicke von Passanten anziehen, denn darauf sind am Hauptplatz beispielsweise, künstlerisch veränderte Figuren zu sehen. Es sind die am Projekt beteiligten Schüler, bei denen die gängigen Proportionen durch ungewöhnliches ersetzt wurden. Jedem der jungen Künstler ist ein QR-Code zugeordnet. Wer diesen mit dem Handy scannt erfährt, womit sich der Jugendliche beschäftigt hat.

Da ist beispielsweise Lara, die sich rückblickend „wundert“, das Bücher im Jahr 2020 aus Papier waren. „Heute haben wir einen Chip mit Hologramm.“ Bei dem Projekt mitzumachen, sei aufregend gewesen, sagt die 13-Jährige. „Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.“ Hologramme spielen auch bei Maja eine Rolle. Anstatt eines Handys wie im Jahr 2020, gibt es bei ihr einen im Kopf eingebauten Chip, der die gleichen und noch viel mehr Funktionen besitzt. Auch die Bezahlung erfolgt über einen im Körper eingebauten Chip, hat sich Nicole ausgedacht, nicht verlierbar wie Geld und EC-Karten im Jahr 2020.

Beim Projekt war viel Fantasie gefragt

Weitere Fantastereien sind die Fortbewegung mittels „Hoover-Bike“, einem schwebenden Fahrrad, oder Schuhe mit Schwebeeffekt. Schlafpausen sind nicht mehr notwendig. „Wir gehen in einen Raum, wo wir unsere Energie in kurzer Zeit wieder aufladen können.“ Begleitet wurde das Ganze von dem aus Argentinien stammenden Mediendesigner Gonzalo Orce und Susanne Zehentbauer. Letztere hat die Aufnahmen mit den Siebtklässlern gemacht. „Das war sehr komisch“, meint die 13-jährige Paula, „weil wir uns nicht reden gehört haben und unsere Stimme dann irgendwie anders geklungen hat.“ Für die ebenfalls 13-jährige Maja war das Projekt, an dem 14 Siebtklässler der Mittelschule teilnahmen, „eine neue Herausforderung, weil unsere ganze Fantasie gefragt war“.

„Future Flashback“ wird an zunächst am Hauptplatz, am Hellmairplatz, am Flößerplatz, am Sandauer Tor, am Mutterturm, vor der Musikschule und gegenüber dem Postgebäude bei der Karolinenbrücke ausgestellt. Laut Wolfgang Hauck können weitere Orte dazukommen. Geplant ist, dass die in der Vergangenheit ebenfalls von Schülern durchgeführte Umfrage zu Brücken und Mobilität ein weiteres Mal öffentlich präsentiert wird. Zudem sollen Arbeiten aus der am Projekt beteiligten Ielev-Schule in Istanbul und einem Kulturprojekt der Ukraine gezeigt werden.

