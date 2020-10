Schwierige Zeit für Denklingen

Plus In Denklingen werden vier Großprojekte realisiert. Für den Ort wird dies zum unerwarteten finanziellen Kraftakt, kommentiert LT-Redakteur Christian Mühlhause.

In Denklingen werden heuer Summen verbaut, die viele Bürgermeister anderer Orte wohl nur mit den Ohren schlackern ließen. Dass eine Gemeinde mit 2800 Einwohnern in einem Jahr Projekte für mehr als 26 Millionen Euro startet, ist bemerkenswert. Der große Steuerzahler, der Automobilzulieferer Hirschvogel, und die Sparsamkeit vergangener Jahre – es ging aber auch wenig voran – machen es möglich. Und eigentlich sollte auch noch der Bau des neuen Kindergartens beginnen – für mehr als sechs Millionen Euro. Das scheitert aber bislang daran, dass die Regierung von Oberbayern keine Förderung zahlen will. Denklingen sei zu reich, so die Begründung.

Die goldenen Jahre bei der Steuer sind vorbei

Dass so viele Großprojekte gleichzeitig angegangen werden, hätten die Denklinger Finanzen in normalen Zeiten verkraftet, auch wenn sich 2019 bereits abzeichnete, dass die goldenen Steuerjahre vorbei sind. Hirschvogel kämpft mit dem Wandel in der Autobranche, und die coronabedingten Steuerausfälle belasten die Kommune zusätzlich. War Denklingen in den vergangenen Jahren verwöhnt, kommt heuer eine Hiobsbotschaft nach der anderen, und das zu einem Zeitpunkt, an dem die Projekte so fortgeschritten sind, dass ein Baustopp für die Verantwortlichen keine Option war. Die Denklinger können nur versuchen, das Beste daraus zu machen.

Lesen Sie dazu auch:





Themen folgen