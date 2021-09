Bald darf sie in Schwifting mit der Feuerwehr zu Einsätzen

Plus Ulrike Beschorner hat sich einen Traum erfüllt. Erst mit über 50 Jahren fasst sie den Mut, bei der Feuerwehr um Aufnahme nachzufragen.

Schwifting „Wenn ich noch jünger wäre, dann ginge ich zur Feuerwehr“, dachte sich Ulrike Beschorner während der vergangenen Jahre immer wieder. Es sei ihr großer Traum gewesen, all die Techniken zu erlernen, um Menschen in schwierigen Situationen zu helfen, oder deren Hab und Gut retten zu können. Die 54-jährige Quereinsteigerin hat viele Berührungspunkte zur Feuerwehr über die Jahrzehnte.