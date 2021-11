Dr. Alois Koch ist ein Historiker aus Leidenschaft

Plus LT-Serie: Dr. Alois Koch zieht Ende der 1960er-Jahre nach Schwifting. Dort engagiert sich der ehemalige Bundeswehrsoldat in vielen Bereichen. Die Geschichte – und Geschichten – seiner neuen Heimat füllen inzwischen mehrere Bände.

Nur wer weiß, woher er kommt, weiß, wohin er geht“, sagte der erste Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland Theodor Heuss einmal. Das Gedächtnis der Orte sind nicht zuletzt die Ortschronisten, die forschen und ihre Erkenntnisse teils veröffentlichen. Wir stellen in einer Serie die Ortschronisten am Lechrain vor. Heute Dr. Alois Koch aus Schwifting.