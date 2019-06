vor 22 Min.

Sechs Mal falscher Alarm

Brandmelder hält Feuerwehr auf Trab

„Wir sind müde und frustriert!“ Das meldete am Mittwochnachmittag die Landsberger Feuerwehr auf ihrer Facebook-Seite: Zwischen Dienstagabend 19 Uhr und Mittwochmorgen 6 Uhr war ein Löschzug (Löschgruppenfahrzeug, Drehleiter und Führungsfahrzeug) mit jeweils 14 Feuerwehrleuten sechsmal im Einsatz. Jedes Mal handelte es sich um einen von einer Brandmeldeanlage in einem Industrieobjekt ausgelösten Fehlalarm. „Vor Ort stellten wir jedes Mal fest, dass die Anlage fehlerhaft ausgelöst hatte und dass weder unsere Anwesenheit noch unser Eingreifen erforderlich war. Die Einsätze verteilten sich über die ganze Nacht, und so war an Schlaf für uns nicht zu denken. Alle unsere Feuerwehrmänner und -frauen sind bei uns ehrenamtlich tätig und gehen einem Vollzeit-Beruf nach. Gerade deshalb hat uns diese Nacht wirklich physisch, vor allem aber auch emotional an unsere Grenzen gebracht: Missmut, Frust, Wut, Unverständnis und Müdigkeit sind unsere vorherrschenden Gefühle an diesem Morgen.“

Fehlalarme sind fast alltäglich – im vergangenen Jahr verzeichnete die Statistik 107 solcher Einsätze, berichtet Kommandant Christian Jungbauer. Mal versage die Technik, mal liege aber auch der Fehler eines „Betreibers“ zugrunde, etwa wenn großzügig Deodorant versprüht werde, ein Wasserkocher dampfe oder eine E-Zigarette geraucht werde. Jungbauer spricht von einer steigenden Zahl von Fehlalarmen. Grund dafür sei, dass immer mehr gewerbliche Gebäude entsprechend gesichert werden und auch die Rauchmelderpflicht für Wohnungen. Aber, so Jungbauer: „Lieber einmal zu viel ausrücken als einmal zu wenig.“ (ger)

