Seit 15 Jahren treffen sich die Dießener in der Markthalle

Stefanie Grewel, Annette Albrecht, Barbara Seidl und Elke Mattik (von links) bilden den Vorstand des Marktvereins Dießen, der am heutigen Samstag das 15-jährige Bestehen der Markthalle feiern kann.

Plus Der Marktverein in Dießen feiert das 15-jährige Bestehen der samstäglichen Einkaufsmöglichkeit. Was hinter dem großen grünen Tor geboten ist.

Von Uschi Nagl

Vor 15 Jahren öffnete sich zum ersten Mal das große grüne Tor zur Markthalle in Dießen. Seitdem ist der Wochenmarkt am Bahnhof zur festen Institution am Samstagvormittag geworden. Ein großes Fest, wie es sich die Marktleute zum 15-jährigen Bestehen eigentlich gewünscht haben, wird es pandemiebedingt nicht geben. Trotzdem soll heute wenigstens ein bisschen gefeiert werden.

„Wir wollen uns bei unseren Kunden für ihre Treue bedanken. Das ist uns ein Anliegen“, sagt Stefanie Grewel vom Marktvorstand. An den Ständen gibt es heißen Apfelpunsch, Müsliriegel oder Zimtschnecken, frische Oliven und andere Snacks oder Überraschungen wie selbst gemachtes Kräutersalz zum Mitnehmen. Vor der Markthalle bieten drei Zelte Platz für Gäste und Kunden zum Verweilen. Musikanten der Dießener Musikschule haben unter dem Motto „Lehrer musizieren mit Schülern“ ihr Kommen angekündigt und es soll im Freien ein wärmendes Feuer geben.

Der Anstoß für den Markt kam von der Agenda 21

Auf den Weg gebracht wurde die Idee eines Wochenmarkts für Dießen auf Initiative der Agenda 21. Im April 2005 wurde der Marktverein gegründet. Die Marktleute konnten die südliche Hälfte der Halle von der Gemeinde anmieten und im Oktober 2005 die Markthalle eröffnen. Wenig später kam die nördliche Hälfte der Halle dazu, sodass heute 14 Fieranten ihre Waren anbieten können.

Wie schon vor 15 Jahren ist es bis heute das Ziel des Marktvereins, die Selbstvermarktung landwirtschaftlicher, überwiegend ökologisch erzeugter Produkte aus der Ammersee-Region zu fördern. Das zu den regionalen Produkten wie Ammersee-Lamm, Wild, Fisch, Honig, Käse, Geflügel, Eier und Brot sowie Obst und Gemüse der Saison mittlerweile auch hochwertige Handelswaren in Bioqualität hinzugekommen sind, ist für Stefanie Grewel absolut in Ordnung: „Die Kunden sind zunehmend anspruchsvoll und würden sich mit ausschließlich regionalen Produkten vermutlich nicht mehr zufrieden geben.“

Der Wochenmarkt in der Dießener Markthalle ist jeden Samstag von 8 bis 13 Uhr geöffnet.

